La juez archiva la querella contra los hermanos Williams por "apropiarse" un coche de lujo: "No hay elementos penales"

La titular del Juzgado número 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Aoiz ha archivado la querella presentada contra los futbolistas Nico e Iñaki Williams, así como contra un intermediario y una tía de ambos, al no apreciar indicios de delito en la operación de permuta de un vehículo realizada en diciembre de 2024.

La resolución, recurrible ante la Audiencia de Navarra, concluye que las versiones ofrecidas por las partes sobre la transacción son contradictorias, pero considera que el conflicto se enmarca en el ámbito civil y no penal, al no existir elementos suficientes para apreciar, siquiera de forma indiciaria, la comisión de un ilícito.

Según recoge el auto al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, tanto el querellante como los querellados coincidieron en que entre ambas partes se pactó una permuta: Nico Williams entregaría un Mercedes CLA 45 a cambio de un Mercedes AMG E63. No obstante, ya en sede judicial, el denunciante añadió que el acuerdo incluía además el abono de 40.000 euros por parte del futbolista.

Tras alcanzarse ese acuerdo, el menor de los hermanos Williams sostuvo que entregó su vehículo y recibió el automóvil objeto del intercambio. Asimismo, explicó que, una vez interpuesta la querella, devolvió ese coche.

La versión del querellante difiere de ese relato. En su declaración, aseguró que únicamente tuvo en su poder el vehículo de Williams durante una semana y media para probarlo y que nunca llegó a formalizarse el cambio de titularidad.

La magistrada también deja constancia de que ha quedado acreditado documentalmente que Nicholas Williams realizó el 16 de diciembre de 2024 una transferencia de 8.340 euros al querellante bajo el concepto "Matrícula omnigeston".

El denunciante no negó haber recibido ese pago, aunque sostuvo que la madre de Williams consideró excesiva esa cantidad y que la empresa debía asumir el 30% de esos gastos. En ese contexto, afirmó que el 6 de diciembre ingresó 3.000 euros en una cuenta bancaria titularidad de Iñaki Williams.

Los hermanos Williams durante un entrenamiento con el Athletic Club.

Sobre ese ingreso, Iñaki Williams declaró que el 5 de diciembre el querellante acudió al casino de Bilbao y que, a petición del intermediario, le prestó 3.000 euros con la condición de que fueran devueltos al día siguiente.

Según la resolución judicial, aportó además un justificante del extracto bancario de su tarjeta de crédito en el que figuraba esa retirada de efectivo.

A partir de estos hechos, la juez subraya que las discrepancias sobre quién debía asumir los gastos de matriculación, en qué porcentaje o por qué importe, forman parte del contenido del acuerdo contractual suscrito entre las partes. Por ello, insiste en que no aprecia indicios de criminalidad contra los investigados.

Con ese razonamiento, el juzgado ha decretado el sobreseimiento de la querella presentada por esta operación vinculada al intercambio de vehículos.