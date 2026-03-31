Ni Chamartín, ni Los Cerros: la zona de Madrid donde Sergio Ramos invirtió en 22.000 casas y suma 2 millones de ingresos

Sergio Ramos, el que fue defensa y capitán del Real Madrid, no solo brilla en el césped. A sus 40 años, el futbolista ha convertido su olfato empresarial en una gran máquina de generar beneficios.

Su holding 'Sermos 32', posee el 39% de Desarrollos Inmobiliarios Los Berrocales. Donde ha conseguido en 2025, 2.1 millones en ingresos y un beneficio neto de 281.000 euros.

Una inversión que ha dado sus frutos al futbolista y que le ha permitido seguir con esta y otras inversiones como su intención de ser el máximo propietario del club que le hizo crecer, el Sevilla FC.

Los Berrocales representa un gran proyecto urbanístico, 22.000 viviendas con más de la mitad de ellas protegidas oficialmente. Está ubicado entre Vicálvaro y Rivas-Vaciamadrid, lo que lo convierte en una gran zona de Madrid.

Todo esto se consiguió gracias a la unión de la empresa con Eroski en 2011, que le hizo seguir en el mundo de la vivienda sin grandes pérdidas y con un apoyo de una gran marca que le ayudó para soportar las pérdidas.

Y es que durante años, este proyecto ha estado parado y dando pérdidas al jugador, que no conseguía revertir la situación. Pero lo logró y la empresa empezó a dar beneficios.

Otro gran movimiento del camero fue la venta de su mansión en La Moraleja por 7 millones de euros, dinero que puede invertir en sus proyectos como el de Los Berrocales.

Este movimiento subraya su estrategia, transformar activos en proyectos de alto potencial y así poder sacar beneficio de ellos. A sus 40 años, Ramos asegura un legado más allá del deporte.

Sin embargo, el camero no quiere dejar el fútbol en un segundo plano, ya ha mostrado interés en varios proyectos pero, sin el gran salario que tenía como jugador, quiere obtener ganancias de otro lado.

Y para ello entró en el mundo de las inmobiliarias. Aunque no es el único en lo que ha invertido el sevillano, que tiene negocios relacionados con la hípica y con el mundo de la salud, más enfocado en gimnasios.