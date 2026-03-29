Ni Castelldefels ni Gavà: la ciudad de Barcelona donde Flick se ha mudado y tiene un alquiler de 39.000 € al mes

El futuro de Hansi Flick en el FC Barcelona empieza a leerse también fuera de los despachos. No en una rueda de prensa, ni en una sala de juntas, ni siquiera en una conversación pública sobre su renovación.

La señal ha llegado desde un terreno mucho más cotidiano, pero a menudo igual de revelador: su vida personal en Barcelona.

El técnico alemán ha tomado una decisión significativa: cambiar de vivienda, pero permanecer en el mismo entorno residencial de la ciudad. Un movimiento que, en clave barcelonista, muchos interpretan como algo más que una simple mudanza.

Flick no solo quiere seguir en Barcelona a corto plazo; todo apunta a que contempla su etapa en el Barça como un proyecto de largo recorrido.

A día de hoy, el entrenador solo tiene contrato por una temporada más. Sin embargo, en el club existe desde hace tiempo una voluntad clara de ampliar ese vínculo si el rendimiento deportivo y la estabilidad institucional acompañan.

Hansi Flick, en la rueda de prensa. EFE

Joan Laporta considera a Flick una figura estratégica para consolidar el nuevo ciclo azulgrana, y el entorno culé ve en él a un técnico con la capacidad de devolver al equipo una identidad competitiva reconocible en Europa.

En ese contexto, su decisión de asentarse todavía más en la ciudad no ha pasado desapercibida. Hasta ahora, Flick residía en la zona del Turó Park, dentro del distrito de Sarrià-Sant Gervasi, concretamente en el elegante y codiciado barrio de Galvany.

Una zona exclusiva

Una de las áreas más exclusivas y tranquilas de Barcelona, apreciada por su discreción, su oferta gastronómica y su proximidad al centro sin renunciar a un estilo de vida residencial de alto nivel.

Lejos de optar por un traslado a zonas más aisladas o periféricas, el entrenador ha preferido seguir vinculado al mismo barrio. Según ha trascendido, se ha mudado a una vivienda de mayores dimensiones: una planta baja de unos 300 metros cuadrados, con piscina y más espacio, pero sin abandonar el corazón del Turó Park.

Ese detalle no es menor. En Barcelona, las decisiones inmobiliarias de las grandes figuras del deporte suelen leerse como termómetro de arraigo. Y en este caso, el mensaje parece claro: Flick está cómodo, integrado y con intención de continuidad.

Más aún después de que el propio entrenador haya dejado una frase de enorme peso simbólico en clave culé: el Barça será, salvo giro inesperado, el último club de su carrera en los banquillos.

Una afirmación de gran calado si se tiene en cuenta que, a sus 61 años, el alemán todavía dispone de margen para mantenerse varias temporadas al máximo nivel. Si realmente considera al FC Barcelona como su último destino profesional, eso equivale a asumir que sus próximos años en el fútbol de élite quiere vivirlos en el banquillo azulgrana.

Y no parece una declaración vacía. Desde su llegada, Flick ha transmitido una adaptación notable no solo al vestuario, sino también al entorno de la ciudad. Se siente a gusto en Barcelona, en contacto con una plantilla joven y receptiva, y también en una cultura que, pese a la distancia con Alemania, ha sabido incorporar con naturalidad a su día a día.

Su conexión con el club se ha visto acompañada de una rápida familiaridad con el ritmo de la ciudad, sus códigos y sus espacios.

En el barrio ya se ha convertido en una presencia reconocible, aunque siempre discreta. Hace apenas unos días fue grabado en las inmediaciones de Catalunya Ràdio, en la calle Beethoven, con la histórica Casa Ametller como telón de fondo en la esquina con Mestre Nicolau.

También ha sido visto con frecuencia en algunos restaurantes de la calle Doctor Fleming, otro de los ejes clásicos de la vida social y gastronómica de la zona alta. Son apariciones que, sin buscar protagonismo, alimentan la percepción de un entrenador que ha encontrado en Barcelona mucho más que un destino laboral.

Hansi Flick da instrucciones a sus jugadores durante el partido ante el Mallorca. Reuters

La información sobre su nueva vivienda ha sido revelada por la periodista Laura Fa en El Periódico, y añade además un componente de exclusividad al enclave elegido. Según se ha explicado, el nuevo inmueble estaría situado en una de las áreas más codiciadas del Turó Park, cerca de propiedades vinculadas a grandes fortunas y nombres muy conocidos de la alta sociedad barcelonesa.

En el Barça, donde cada gesto se interpreta y cada movimiento se analiza, la mudanza de Flick no se entiende solo como una cuestión de comodidad o de metros cuadrados. También se lee como una declaración silenciosa pero elocuente. El técnico alemán no está de paso.