La cantera del Real Madrid brilla en el parón de selecciones: la reivindicación de Gonzalo y la irrupción de Thiago Pitarch

Este parón internacional ha dejado una imagen que pocos habrían imaginado hace apenas un año: dos jugadores de La Fábrica del Real Madrid como protagonistas indiscutibles con sus respectivas selecciones españolas: Gonzalo García y Thiago Pitarch.

Dos nombres propios del proyecto que Álvaro Arbeloa está impulsando desde el banquillo del primer equipo brillan con luz propia en este paréntesis de LaLiga. Uno se reivindica con un doblete en tierra chipriota; el otro lidera a una generación que ya sueña con el Europeo Sub-19.

Cuando el salmantino tomó las riendas del Real Madrid, una de sus primeras señales fue inequívoca: La Fábrica existía, y él iba a demostrarlo. Arbeloa, que ya conocía de sobra a muchos de estos jugadores por su etapa al frente del Castilla, fue dando pasos concretos desde el primer momento.

"Me han traído hasta aquí y saben que tienen una grandísima oportunidad. Ahora mismo el entrenador del primer equipo les conoce mejor que nadie", afirmó en su presentación.

El efecto ha sido tan tangible en el mercado que la plantilla del Castilla está valorada en 82,5 millones de euros según Transfermarkt, con hasta 16 jugadores que ya cotizan como millonarios.

Gonzalo: del banquillo a liderar a La Rojita

La historia de Gonzalo es la de un futbolista que se niega a rendirse. El delantero vivió el verano del 2025 del modo más extraordinario posible: se convirtió en el máximo goleador del Mundial de Clubes con el Real Madrid -cinco tantos-.

Sin embargo, la llegada de Arbeloa ha complicado su situación. En los últimos partidos, incluso con Kylian Mbappé de baja, el técnico ha preferido apostar por Brahim como referencia ofensiva, relegando a Gonzalo a un papel secundario.

Gonzalo celebra su segundo gol en el partido ante el Real Betis. EFE

Convocado por David Gordo con la España Sub-21, Gonzalo arrancó como titular y, pese a fallar un penalti en la primera parte, respondió en la segunda mitad con un doblete. El madrileño es el máximo goleador de España en esta fase de clasificación, con cinco goles.

"Sé que soy canterano, que subo a una plantilla donde el nivel de exigencia es máximo", afirmó, con los pies en el suelo. Sus objetivos, sin embargo, no admiten medias tintas: "¿Mi deseo con la selección española? Ir al Mundial. ¿Mi deseo con el Real Madrid? Ganar LaLiga y la Champions League", reconoció tras el partido.

Gonzalo sabe que la competencia en el Real Madrid es muy grande, pero también sabe que responde cuando le llaman.

Thiago Pitarch: la joya

Si Gonzalo representa la reivindicación de un veterano de la cantera, Thiago Pitarch es el símbolo de la irrupción imparable. A sus 18 años el centrocampista madrileño ha pasado en apenas 14 meses de ser titular del Juvenil B a jugar en la Champions League como titular ante el Manchester City. Un ascenso meteórico.

Con Arbeloa en el banquillo, el de Fuenlabrada ha acumulado seis titularidades consecutivas en el primer equipo, incluyendo el derbi ante el Atlético de Madrid y la eliminatoria al completo contra el conjunto citizen.

En este parón, sin embargo, la RFEF tomó una decisión que sorprendió: Pitarch, que habría entrado en los planes de la Sub-21, bajó a la Sub-19 para ayudar en la ronda élite de clasificación al Europeo.

Fuera del campo, el centrocampista también ha protagonizado la gran noticia extradeportiva de este parón: la respuesta a Marruecos. Los 'Leones del Atlas' llevan meses presionando para que Pitarch, cuyo abuelo nació en el país norteafricano, elija su selección.

"Lo vamos a recibir con los brazos abiertos", presionó Bono tras el amistoso ante Ecuador. No obstante, Thiago se ha encargado de zanjar el debate: "Mi sueño es debutar con la Absoluta y ganar títulos, si se puede. Trabajo para ello todos los días".

Lo que está ocurriendo en este parón internacional no es casualidad. Es el fruto de una apuesta firme y constante de un club que, durante demasiados años, convirtió La Fábrica en una fuente de ingresos por traspasos más que en un semillero para el primer equipo. Arbeloa ha cambiado esa dinámica, y los resultados hablan por sí solos.