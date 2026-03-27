Confirmado por el Barça: Raphinha está roto y se pierde la eliminatoria de Champions ante el Atlético de Madrid

Terrible noticia para Raphinha y para el FC Barcelona. El jugador brasileño se lesionó en el partido internacional amistoso contra Francia y la Federación confirmó la rotura muscular.

A través de un comunicado, Brasil anunció la desconvocatoria del delantero, y posteriormente el Barça emitió otro escrito en el que fue todavía más preciso con su lesión.

"Raphinha sufre una lesión en el bíceps femoral del muslo derecho según confirman las pruebas médicas que le ha hecho la CBF a raíz de las molestias que notó durante la disputa del Brasil-Francia", empezó diciendo la entidad culé.

Raphinha celebra uno de sus goles contra el Newcastle en Champions League. REUTERS

"Raphinha vuelve a Barcelona para empezar el tratamiento pertinente. El tiempo aproximado de recuperación es de cinco semanas", ratificó el Fútbol Club Barcelona.

Se trata, por lo tanto, de un palo muy duro tanto para el jugador como para el conjunto catalán. El Barça perderá a un jugador clave en un momento crítico de la temporada, especialmente con los cuartos de final de Champions League ante el Atlético de Madrid.

Adiós a la Champions

Las cinco semanas de baja que se estima que estará de baja Raphinha le harán perderse inevitablemente el duelo europeo ante el Atlético de Madrid. De hecho, el brasileño no jugará ninguno de los tres próximos encuentros ante los colchoneros.

El Barça jugará con el Atleti después del parón de selecciones el próximo 4 de abril. Inmediatamente después, llegará el choque de ida de los cuartos de final de Champions League.

Comunicado médico ❗



Raphinha sufre una lesión en el bíceps femoral del muslo derecho según confirman las pruebas médicas que le ha hecho la CBF a raíz de las molestias que notó durante la disputa del Brasil-Francia.



Raphinha vuelve a Barcelona para empezar el tratamiento… pic.twitter.com/zYLMa6ztb3 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) March 27, 2026

El 8 de abril el Camp Nou vivirá el primer capítulo de este enfrentamiento europeo, una cita a la que no llegará de ninguna manera Raphinha. Tampoco jugará el derbi catalán contra el Espanyol, y salvo sorpresa no estaría disponible para el encuentro de vuelta contra el Atlético de Madrid que se jugará el 14 de abril.

La ausencia del delantero se extenderá casi hasta mayo si los plazos iniciales previstos por el Barça son correctos. La ausencia es muy dolorosa para Hansi Flick, que perderá a uno de sus líderes en el campo en el momento más decisivo del curso.