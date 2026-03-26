El fútbol español lleva meses hablando de Víctor Muñoz (Barcelona, 2003), pero fue el pasado 20 de marzo cuando su nombre saltó definitivamente a la conversación nacional.

Luis de la Fuente lo incluyó en su lista de 27 convocados para los amistosos ante Serbia y Egipto, convirtiendo al extremo catalán de 22 años en el decimosegundo jugador en la historia de Osasuna en recibir la llamada de la absoluta

Una distinción que, en su caso, no llega por casualidad ni por descarte, sino como consecuencia lógica de una temporada de debutante en Primera División que ha dejado pocas dudas.

Víctor Muñoz, el correcaminos de la Selección: "Hubo contactos con Ibrahimovic en verano para ir al Milan" Cristina Villarino

Víctor Muñoz lleva seis goles y cinco asistencias en 31 partidos -29 de Liga y 2 de Copa-, mejor jugador sub23 de LaLiga en febrero y en marzo de forma consecutiva, y el tercer jugador de la competición con más duelos ofensivos ganados, por detrás únicamente de Lamine Yamal y Vinicius Jr.

Su trayectoria hasta aquí es tan singular como su perfil sobre el campo. Formado en La Masía del Barcelona entre los 11 y los 14 años, cuando fue descartado, acabó recalando en la cantera del Real Madrid, con quien debutó en El Clásico de Montjuïc el pasado mayo.

Aquel debut estuvo a punto de ser histórico por las razones equivocadas -falló un mano a mano ante Szczęsny con el marcador en empate-, pero cerró su etapa en el Madrid con la cabeza alta y en verano tomó la decisión que ha resultado ser la más acertada de su carrera: rechazar al Milan y firmar por Osasuna, un proyecto donde encontró la continuidad y la confianza que necesitaba.

En enero, el Sunderland llegó a ofrecer 25 millones de euros por él; Osasuna cerró la puerta y el propio jugador, en ese misma línea, tampoco dio opción a la negociación.

En la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, Víctor Muñoz atiende a EL ESPAÑOL. Lo hace en los primeros días de concentración de una convocatoria que tiene mucho en juego: es la última antes del Mundial de Canadá, México y Estados Unidos, cuya fase de grupos arranca el 11 de junio.

El de Barcelona llega, además, en un momento en el que la ausencia de Nico Williams -con una pubalgia que le mantiene fuera desde hace semanas- abre un hueco real en el flanco izquierdo de España.

Víctor Muñoz, en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas Cristina Villarino EL ESPAÑOL

P.- ¿Cuál fue el primer pensamiento que tuviste cuando te enteras de que estabas en la lista de la Selección?

R.- Bueno, la verdad es que las primeras horas, y sobre todo en el momento en que me lo comunican, te quedas bastante en shock porque no te lo terminas de creer. Estoy muy agradecido al seleccionador por haberme traído aquí y, sobre todo, a mis compañeros y a la gente de mi club, que me ha ayudado a poder tener esta oportunidad.

P.- Esta es la última convocatoria antes de anunciar la lista definitiva del Mundial 2026. ¿Te has fijado un objetivo claro de cara al verano, o prefieres ir partido a partido?

R.- Yo creo que es el sueño de cualquier jugador, pero me intento centrar en el día a día, ir paso a paso, cumpliendo etapas, partidos, ganando experiencia. Llevo muy poquito tiempo en la élite y me centro en el trabajo. Lo que tenga que venir, seguro que es bueno.

"Siempre he sido una persona muy sencilla, no me gusta sobresalir"

P.- Estás en un momento dulce: eres el tercer jugador de La Liga que más duelos ofensivos ha ganado, por detrás de Lamine Yamal y Vinicius Jr., y el segundo más rápido de la competición con una velocidad punta de 35,4 km/h. ¿Qué aspecto de tu juego sientes que más ha sorprendido al seleccionador?

R.- Yo soy un jugador que siempre intento darlo todo en el campo, dejar la piel por el equipo y por los compañeros. Siempre intento ser un jugador vertical, aportar profundidad al equipo, desahogar en momentos en los que quizá al equipo le cuesta un poco más. Aquí también estoy aprendiendo mucho de los compañeros y de todo lo que me comenta el seleccionador. Estoy muy contento de estar aquí.

P.- Vienes de una familia normal: tu padre celador, tu madre era peluquera. ¿Cuánto de ese origen humilde está detrás del Víctor Muñoz que hoy está en la Selección?

R.- Siempre he sido una persona muy sencilla, no me gusta sobresalir. Eso me lo han inculcado desde pequeño. Estoy muy agradecido a mis padres, que siempre han hecho todo lo posible para que yo llegue hasta aquí: desde bien pequeño yendo a todos los entrenamientos y llevándome, inculcándome también esta pasión. Estoy muy agradecido.

Víctor Muñoz, a través de la cámara de EL ESPAÑOL Cristina Villarino EL ESPAÑOL

P.- Tú y Nico Williams sois perfiles distintos: él es más asociativo, tú eres más vertical y explosivo. ¿Crees que esa diferencia puede ser una ventaja para Luis de la Fuente, que así tiene dos herramientas distintas en el mismo flanco?

R.- Nico es un jugador fantástico que tiene todo lo que hay que tener para ser uno de los mejores. Creo que también es cuestión de tiempo que vaya ganando buenas sensaciones. Yo siempre voy a estar a disposición del equipo y del seleccionador, en lo que necesiten, e intentar ayudar.

P.- Eres uno de los pocos jugadores que lleva en el ADN haber pasado por la cantera del Barça (de los 11 a los 14 años) y luego por la del Madrid. ¿Qué te dejó cada cantera y cómo moldean diferente al futbolista?

R.- En el Barça la metodología está bastante clara: ser un jugador más asociativo, tener a los compañeros cerca, incidir mucho en ese aspecto. En el Madrid el fútbol es un poco más vertical, quizá más orientado al contraataque. En cualquiera de los dos casos me han aportado cosas que a día de hoy me han ayudado a llegar donde estoy.

"En el Barça la metodología está bastante clara: ser un jugador más asociativo. En el Madrid el fútbol es un poco más vertical"

P.- Empezaste siendo descartado por el Barça con 14 años, pasaste por la cantera del Madrid y ahora estás en la Selección con 22. ¿Qué le dirías hoy a ese chico de Barcelona que le cerraron las puertas de La Masía?

R.- Que cuando eres un chaval lo que tienes que hacer es disfrutar, vivir ese proceso, que es muy bonito, e ir superando etapas de formación aprovechando cada una de ellas. Sobre todo le diría que la constancia es lo más diferencial en el fútbol: estar todos los días, trabajar e intentar mejorar. Eso es vital y me ha ayudado a estar aquí, rodeado de los mejores.

P.- Te saliste hace poco en la victoria de Osasuna contra el Real Madrid (2-1). El Madrid, sabemos, conserva una opción de recompra sobre ti durante tres temporadas. ¿Piensas en eso? ¿Desde que saliste en verano te pusiste como objetivo volver?

R.- No, ni mucho menos. Estoy centrado en el equipo, en intentar ayudarlos, en escalar posiciones. Ahora estamos en una buena dinámica y me centro en mí, en mejorar, que aún tengo cosas que pulir. Eso es algo que en el futuro ya se verá, tampoco depende de mí. Estoy centrado en mi equipo y ahora aquí en la Selección.

Víctor Muñoz, durante la entrevista con EL ESPAÑOL Cristina Villarino EL ESPAÑOL

P.- ¿Si te llaman para volver la próxima temporada?

R.- No quiero pensar en eso ahora. Aún queda bastante temporada y tenemos retos importantes en los que tengo que estar centrado. Más adelante ya se verá.

P.- Lo que está claro es que no estás pasando desapercibido en el mercado. Lo vimos en enero cuando el Sunderland ponía 25 millones por ti. Osasuna cerró la puerta y tú tampoco te abriste a negociar, tengo entendido. ¿Qué te hizo tenerlo tan claro?

R.- Desde el primer día que llegué a Pamplona me he sentido como en casa. Me han abierto las puertas tanto la gente del club como los aficionados. Estaba centrado en ese proyecto, que me ha ayudado a ir progresando. Estoy muy feliz con los compañeros, que son algo indispensable, ese grupo es fantástico. Estaba pensando en el equipo, en terminar bien la temporada, y no quería pensar en cosas de fuera. Más adelante ya se verá.

"Desde el primer día que llegué a Pamplona me he sentido como en casa"

P.- ¿Es cierto eso de que Ibrahimovic habló contigo en verano y te quería en el Milan?

R.- Sí, es cierto que hubo contactos. Pero lo tenía bastante claro: en el momento en que tuve la propuesta de Osasuna, desde el primer día me hicieron ver cómo era el club y que podría ser lo mejor para mí. A día de hoy estoy cien por cien convencido de que tomé la mejor decisión.

P.- Cerramos con el Mundial. ¿Qué supondría para ti estar en esa lista y cómo estás viviendo la cuenta atrás sobre lo que espera la gente de España?

R.- La gente de aquí es gente muy normal que, al fin y al cabo, son los mejores. Seguro que va a ir genial. Para mí sería todo un orgullo poder estar allí con ellos y ayudarles en todo lo que haga falta.

⚽️🗣 @elespanolcom entrevista en Las Rozas al futbolista joven de moda en La Liga y ahora una de las novedades en la España de Luis de la Fuente: Víctor Muñoz



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