Bellingham, víctima de su propio talento: un encaje difícil para Arbeloa y el ajuste forzado como nuevo '10' de Inglaterra

"El problema de Bellingham es que es muy bueno haciendo muchas cosas". Esas fueron las palabras de Álvaro Arbeloa tras la victoria en el derbi contra el Atlético de Madrid en el día de la reaparición del inglés dos meses después de caer lesionado el 1 de febrero frente al Rayo Vallecano.

Una frase que sirvió como elogio, pero que deja entrever el gran dilema que ronda por la cabeza del entrenador del Real Madrid: dónde ubicar a Bellingham y encajar todas las piezas sin perder la armonía en el juego de un equipo que viene creciendo en las últimas semanas.

Desde su llegada al club blanco, Bellingham ha simbolizado un tipo de jugador moderno, capaz de interpretar varias posiciones y competir a un nivel altísimo en todas ellas. Al principio, su irrupción como mediapunta con llegada fue un soplo de aire fresco. Su olfato goleador y su agresividad en la presión le dieron un registro inesperado al equipo, que encontró en él una alternativa al clásico '9'.

Pero esa polivalencia, tan celebrada en sus primeros meses, se ha convertido ahora en un reto para su entrenador: el inglés encaja en demasiados sitios… y en ninguno de manera definitiva.

Con Arbeloa, el Madrid ha ganado solidez, ocupación racional de los espacios y una circulación más vertical que en temporadas anteriores. El dibujo tipo -cuatro defensas, doble pivote y dos interiores- funciona bien cuando todos los roles están definidos.

El problema aparece con Bellingham de vuelta: su tendencia natural a pisar área, su instinto para conducir desde el medio y su forma de romper líneas hacen que el ecosistema se desajuste si no se equilibra con otros perfiles.

Bellingham, durante un partido con el Real Madrid. EUROPA PRESS

Lo paradójico es que su crecimiento rápido —marcando diferencias incluso en los partidos grandes— lo ha convertido en indispensable… y eso mismo lo expone. Su talento le obliga a ser protagonista en todo sistema, aunque el contexto no siempre le favorezca.

Cuando el juego pasa demasiado por él, tiende a estirarse el bloque. Cuando interviene menos, el ritmo colectivo cae. Ese es el círculo vicioso que Arbeloa debe intentar romper: que su estrella sume sin condicionar la identidad del grupo.

En Valdebebas, el cuerpo técnico trabaja con una premisa clara: el Bellingham más útil no es el que más brilla individualmente, sino el que más mejora al resto. Por eso se le pide alternar alturas, espaciar su presencia entre líneas y no monopolizar la conducción.

Una apuesta más táctica que emocional, pero también más madura: el inglés está en un punto de su carrera en el que debe aprender a "elegir" en vez de “abarcar”.

Las cifras le siguen acompañando. Sin estar al cien por cien, su media goleadora sigue siendo notable y su peso en jugadas de transición es diferencial. Sin embargo, detrás de los números hay una adaptación pendiente. Arbeloa tiene a un futbolista capaz de dominar, pero quiere convertirlo en uno que también sepa modular. Esa diferencia, sutil pero decisiva, marcará la evolución del equipo en lo que queda de curso.

El reto, en realidad, es doble. Primero, ensamblar al Bellingham; y segundo, reconfigurar su identidad como jugador total sin que eso signifique perder especialización. Inglaterra y el Real Madrid son laboratorios distintos, pero ambos comparten la misma duda: ¿cómo aprovechar a un ‘box-to-box’ que ya actúa como estrella ofensiva sin que deje de ser mediocampista?

Arbeloa no lo esconde. Sabe que colocar a Bellingham no consiste solo en elegir un punto del campo, sino en diseñar una estructura que lo libere de su propio talento. Porque cuando el inglés se siente obligado a estar en todas partes, termina apareciendo en ninguna. Y de ahí la advertencia de su entrenador: el problema de un jugador que lo puede todo es que no siempre conviene intentarlo todo al mismo tiempo.

Su rol en Inglaterra

Trasladando su caso a la selección inglesa, ocurre algo parecido. Gareth Southgate lleva meses tratando de redefinir su rol en los 'Three Lions". Si en el Real Madrid se le percibe como un interior adelantado, en el cuadro británico se le ha intentado moldear como un ‘10’ clásico, más cerca de Harry Kane o de los extremos.

El resultado ha sido desigual: Bellingham brilla en la conducción y en la llegada, pero sufre cuando debe esperar entre líneas o ser el nexo permanente con los mediocentros. Inglaterra gana presencia ofensiva, pero pierde equilibrio entre sus líneas.

Este parón, donde Inglaterra se medirá a Uruguay y Japón, puede servir para dilucidar un poco más su situación de cara al Mundial de este próximo verano. Quizá no tenga demasiados minutos tras venir de lesión, pero todo lo que sea sumar rodaje para encontrarle un encaje serán buenas noticias para el devenir de la selección inglesa.