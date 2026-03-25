Ya es oficial: Senegal recurre ante el TAD la decisión de proclamar a Marruecos campeón de la Copa África

Senegal va a explotar todas las opciones posibles para que la Copa África de las Naciones (CAF) le reconozca como el ganador del título que levantó el 18 de enero tras ganar la final a Marruecos.

El pasado 18 de marzo, la Federación Senegalesa de Fútbol denunció una decisión "inicua, sin precedentes e inaceptable" que, a su juicio, "arroja descrédito sobre el fútbol africano y sobre el fútbol senegalés".

Además, anunció que acudiría "en los más breves plazos" al Tribunal de Arbitraje Deportivo en Lausana, algo que ya ha sucedido. Así lo ha confirmado Matthieu Reeb, Director General del TAS, quien ha reconocido que ya se está llevando a cabo el pertinente procedimiento para tomar la decisión final.

Este miércoles 25 de marzo se ha registrado la apelación de Senegal por el TAS que "busca anular la decisión de la CAF y declarar a la FSF ganadora de la Copa Africana de Naciones".

Además, Matthieu Reeb ha confirmado que "el TAS está perfectamente equipado para resolver este tipo de disputas, con la asistencia de árbitros expertos e independientes. Entendemos que los equipos y los aficionados están ansiosos por conocer la decisión final, y nos aseguraremos de que el procedimiento arbitral se lleve a cabo con la mayor celeridad posible, respetando el derecho de todas las partes a una audiencia justa".

Una investigación internacional

El Gobierno de Senegal solicitó el pasado 18 de marzo una investigación internacional tras la polémica decisión de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) de anular el título de campeona de la Copa de África a su selección nacional.

La medida otorgó el trofeo a Marruecos en una resolución sin precedentes que ha generado indignación tanto en el país como entre figuras del fútbol africano.

Según la CAF, la decisión se tomó debido a que los jugadores senegaleses abandonaron el terreno de juego en desacuerdo con un penalti señalado en su contra durante la final. El organismo considera que ese gesto constituye un abandono del partido y, por tanto, justifica el cambio del resultado oficial.

Marruecos gana la Copa África

No obstante, tanto la federación senegalesa como el gobierno cuestionan la legalidad y proporcionalidad de la sanción.

Las autoridades senegalesas han calificado la medida de "arbitraria y contraria al espíritu deportivo" y han solicitado la intervención de organismos internacionales para esclarecer si existieron presiones o intereses externos en la decisión de la CAF.

"Senegal no puede tolerar una decisión administrativa que anula el compromiso, el mérito y la excelencia deportiva. Senegal rechaza categóricamente este intento injustificado de despojo y exige una investigación internacional independiente sobre la presunta corrupción en los órganos rectores de la CAF", subrayó el Gobierno.