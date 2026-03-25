El hijo de Cristiano Ronaldo, a prueba en el Real Madrid para fichar por su cantera

Valdebebas volvió a abrir sus puertas a un apellido que le pertenece por historia. Este martes, según informó The Athletic, Cristiano Ronaldo Jr., de 15 años, se ejercitó con el equipo cadete del Real Madrid -la categoría sub16-.

Los técnicos de la cantera madrileña evaluaron al joven con el objetivo de determinar si su nivel encaja con las exigencias de una de las academias más competitivas del mundo. La decisión sobre su incorporación definitiva se tomará en los próximos días.

El historial deportivo de Cris Jr. es, para su edad, sorprendentemente extenso. Ha pasado por las canteras de tres de los clubes más grandes del planeta: Juventus, Manchester United y, en la actualidad, Al Nassr, el club saudí donde su padre continúa en activo a sus 41 años.

Esta itinerancia forzada -que fue siempre consecuencia directa de los movimientos de Cristiano padre- le ha dado una madurez poco habitual para alguien que aún no ha cumplido los 16 años: domina distintos idiomas, ha asimilado diferentes estilos de juego y lleva toda su vida cargando con un nivel de exposición mediática que hubiera aplastado a cualquier otro joven.

El pasado reciente del atacante avala la atención del Real Madrid. Convocado para la selección sub16 de Portugal, Cristiano Jr. acumula actuaciones destacadas con la academia del Al Nassr, donde luce el dorsal 7 como herencia natural.

Se desempeña principalmente como extremo izquierdo, aunque también tiene registros como extremo derecho, lo que apunta a la versatilidad que los clubes de élite buscan en las jóvenes promesas. Físicamente, ya alcanza los 183 centímetros, una altura que remite inevitablemente a la figura de su progenitor.

Cristiano Ronaldo junto con su hijo en la presentación con Al Nassr.

La sombra del padre, en cualquier caso, es alargada hasta el extremo. En su etapa como jugador del Real Madrid, Cristiano Ronaldo firmó 450 goles en 438 partidos oficiales, una cifra que lo convierte en el máximo goleador de la historia de la entidad.

El propio Cristiano Ronaldo se encontraba estos días en Madrid por motivos personales y físicos -está recuperándose de una lesión-.

El Real Madrid, históricamente cauteloso con la incorporación de hijos de exjugadores a su cantera, sabe que el peso de un apellido ilustre puede ser tan un activo como una carga para un adolescente en plena formación.

Lo que sí está claro es que el club tiene ante sí la oportunidad de preservar un vínculo emocional único con su pasado más glorioso. Cristiano Jr. no ha pedido que lo comparen con su padre.

De hecho, en sus escasas apariciones públicas ha dejado caer que el nivel del padre "está más en sus manos que en las mías", en referencia a la posibilidad de compartir vestuario con Cristiano antes de su retirada. Pero el fútbol, una vez más, parece empeñado en escribir su historia en familia.