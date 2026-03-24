Luis Figo (53), exfutbolista: "Voy al gimnasio 2 o 3 veces por semana y bebo vino a diario, es el gran capricho que tengo"

El exfutbolista portugués ha jugado en varios equipos muy importantes como el Real Madrid o el FC Barcelona. Siendo protagonista de uno de los mayores conflictos entre los dos grandes clubes de España.

Además, el fichaje de Luis Figo por el Real Madrid fue una de las principales causas por las que salió elegido, por primera vez, Florentino Pérez como presidente del Real Madrid. Siendo su fichaje la gran promesa del presidente si llegaba al mando.

Sin embargo, el exfutbolista comentó su rutina actual, después de años retirado, donde destacó: "Bebo vino a diario, junto con el champán son los dos caprichos que más tengo ahora".

Aun así, el físico del portugués sigue estando muy cuidado y todo ello se debe a una buena rutina: "Voy al gimnasio entre dos y tres veces por semana, adaptando el trabajo cuando me paso un poco con la comida y la bebida". Y es que Figo comentó que una de sus grandes pasiones es "comer y beber bien".

El exfutbolista sigue una dieta muy marcada donde se encuentran todo tipo de alimento excepto uno: "Lo único que no como son las frituras". Todo ello para poder mantenerse sano y no caer en esas comidas con demasiadas grasas.

Otra de las actividades favoritas del portugués es el golf, un deporte que se le ha visto practicar en varias ocasiones y el propio Figó lo considera su deporte favorito fuera del fútbol: "Me encanta porque es muy competitivo y yo lo he sido durante toda mi vida".

Uno de los mayores escándalos que se recuerdan de la carrera de Figo es el fichaje que realizó al Real Madrid procedente del FC Barcelona. Donde claramente se ve marcado en primer partido que jugó con la camiseta blanca en el estadio blaugrana.

En dicho partido se hizo viral una escena, cuando Figo se disponía a lanzar un córner y le lanzaron desde la grada una cabeza de cochinillo como muestra del enfado que había provocado su fichaje que muchos describieron como una traición.

Con el paso de los años la figura del portugués se ha ido alejando de los focos, aunque debido a su fama nunca está fuera de ellos.