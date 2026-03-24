Enríquez Negreira se somete a una nueva prueba forense para dictaminar si puede declarar ante la jueza

Un hombre de 80 años y su médico de cabecera son, esta mañana del 24 de marzo, los protagonistas involuntarios del escándalo arbitral más grande de la historia del fútbol español.

José María Enríquez Negreira ha acudido esta mañana a la Ciutat de la Justícia de Barcelona para someterse a la valoración forense que determinará si está en condiciones de declarar ante el juzgado por el caso que lleva su nombre.

El veredicto médico podría cambiar por completo el rumbo de una causa que ya acumula más de tres años de instrucción sin haber llegado aún a juicio oral.

🧑🏼‍⚖️ Negreira llega a la Ciutat de la Justícia para hacerse una prueba forense.



🔜 Esta dictaminará si está en condiciones de declarar por el Caso Negreira.



📹 @marccnunezz pic.twitter.com/Do7mPQyogR — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) March 24, 2026

La prueba se realiza en las instalaciones del IMELEC, el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Cataluña.

Fue ordenada por el juzgado de instrucción número 1 de Barcelona -actualmente a cargo de la magistrada Alejandra Gil- tras recibir un escrito de la defensa del exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) en el que su abogado, Daniel Pérez-Esqué, argumenta que el estado de salud del investigado ha empeorado de forma significativa desde la última exploración, realizada en 2023.

Según ese escrito, Negreira presentaría un grado 5 en la escala GDS de Reisberg, correspondiente a lo que los especialistas denominan demencia moderada, lo que le impediría "defenderse con todas las garantías" en el proceso.

Un examen en 2023

No es la primera vez que la salud de Negreira se convierte en el eje del proceso. En octubre de 2023 el propio Instituto de Medicina Legal ya lo examinó y dictaminó que, si bien existían signos de deterioro cognitivo leve, conservaba las facultades mentales suficientes para ser juzgado.

Aquella conclusión no impidió que el investigado se acogiera a su derecho a no declarar cuando fue citado, ni que su defensa volviera a insistir meses después en un agravamiento de su cuadro clínico.

La Fundación ACE, centro especializado en el tratamiento del Alzheimer, fue la entidad que firmó el informe en el que se sustenta la petición de esta nueva valoración.

Pendientes de su salud

El resultado de la prueba tendrá consecuencias directas sobre el futuro del caso. Si los forenses concluyen que Negreira mantiene las capacidades cognitivas y volitivas mínimas para afrontar el juicio, el proceso continuará con él como investigado y su testimonio podría resultar determinante.

Si, por el contrario, el dictamen confirma la demencia moderada, el juzgado podría acordar su sobreseimiento por enfermedad mental sobrevenida, lo que equivaldría a su salida del procedimiento.

El escándalo que investiga la justicia española hunde sus raíces en los pagos efectuados por el FC Barcelona entre 2001 y 2018 a través de las sociedades NILSAD y DASNIL, vinculadas al propio Negreira y a su hijo Javier.

La cantidad total ronda los 7,8 millones de euros, presuntamente a cambio de informes sobre árbitros, aunque la Guardia Civil no ha logrado localizar esos documentos. El club azulgrana siempre ha sostenido que los pagos correspondían a asesorías técnicas legítimas.

Junto a los Negreira, están investigados los expresidentes Sandro Rosell y Josep María Bartomeu, los exdirectivos Albert Soler y Óscar Grau, y el propio FC Barcelona como persona jurídica.

La instrucción fue prorrogada hace apenas unas semanas por otros seis meses, con pendiente de declarar Carlos Naval, delegado del club, y Elena Fort, exvicepresidenta. La UEFA mantiene abierto su expediente y la FIFA sigue de cerca la evolución del proceso.

Hoy, sin embargo, todo el foco está en los médicos forenses de la Ciutat de la Justícia y en el dictamen que escribirán sobre la capacidad de un anciano de 80 años para responder ante la Justicia por uno de los capítulos más oscuros del deporte español.