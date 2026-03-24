Ni Barcelona, ni Madrid: la inversión de 50 millones de Piqué en una gran ciudad de España para construir un hotel

Montaje de Piqué y la ciudad de España donde construyó el hotel. EE

Cuando muchos futbolistas invierten sus millones en ciudades donde han jugado o vivido, Gerard Piqué tomó una decisión que sorprendió a propios y extraños: apostar fuerte por Málaga, una ciudad a la que no le unía ningún vínculo deportivo.

La operación, que supera los 50 millones de euros, convierte al exdefensa del FC Barcelona en uno de los empresarios deportivos más audaces del panorama inmobiliario español.

Todo comenzó en julio de 2021, cuando la sociedad familiar de Piqué, Kerad Holding -presidida por su padre, Joan Piqué Rovira-, cerró la compra del solar del antiguo cine Andalucía de Málaga por 20 millones de euros.

El terreno, situado en pleno corazón histórico de la ciudad, junto a la plaza de la Merced y la calle Victoria, con vistas a la Alcazaba y a escasos metros del Teatro Romano y del Museo Picasso, era una de las parcelas con mayor proyección urbanística de la capital andaluza.

Tres partes participaron en la operación, que incluyó tanto la venta del suelo como el compromiso de construir la infraestructura hotelera: otros 30 millones adicionales para levantar el edificio.

Gerard Piqué, durante una rueda de prensa del FC Andorra. EFE

El proyecto fue creciendo en ambición. Lo que en un principio iba a ser un hotel de cuatro estrellas terminó convirtiéndose en un establecimiento de cinco estrellas adscrito a la marca ME by Meliá, la línea de lujo experiencial del grupo hotelero Meliá Hotels International.

El propio Gabriel Escarrer, presidente y consejero delegado de Meliá, elevó públicamente la inversión total a 50 millones de euros y calificó el proyecto como un referente de lujo urbano en la Costa del Sol.

El ME Málaga cuenta con 128 habitaciones -entre ellas 8 suites y 15 junior suites-, distribuidas en planta baja, cinco plantas y un ático que acapara todas las miradas.

Allí, una piscina infinity climatizada con solárium, bar y restaurante aspira a convertirse en el mejor rooftop de la ciudad.

El diseño interior fue encargado al estudio ASAH (Álvaro Sans Arquitectura Hotelera), inspirándose en el ME Milán, y fusiona materiales naturales, arte contemporáneo -con obras originales de Picasso y Miró- y colaboraciones con la firma Lacoste.

La propuesta gastronómica es igual de potente: está gestionada por los chefs Javier Sanz y Juan Sahuquillo, con tres estrellas Michelin y cinco soles Repsol entre ambos.

Las obras no estuvieron exentas de imprevistos. La excavación del solar desveló restos arqueológicos de una necrópolis medieval islámica, con más de 250 tumbas, que obligaron a paralizar los trabajos temporalmente mientras los arqueólogos completaban sus prospecciones.

Finalmente, el hotel abrió sus puertas en octubre de 2025 y en febrero de 2026 ya fue nominado al galardón del mejor hotel de España según National Geographic.

Málaga, que en los últimos años se ha posicionado como uno de los destinos culturales y turísticos más dinámicos de Europa, fue el escenario elegido por Piqué para demostrar que su olfato empresarial va mucho más allá del fútbol.