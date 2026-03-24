El Atlético de Madrid estalla dos días después por el arbitraje en el derbi pese a que el CTA ratifica la expulsión de Valverde

El Atlético de Madrid se ha quitado por completo la careta y ha decidido disparar abiertamente contra el colectivo arbitral. Dos días después del derbi y tras la emisión del 'Tiempo de revisión', el programa en el que el CTA revisa algunas de las acciones polémicas de la última jornada, los colchoneros clamaron por la actuación de Munuera Montero en el derbi madrileño.

El club rojiblanco publicó varios mensajes cargados de ironía en sus redes sociales en los que mostraba su malestar por varias decisiones del colegiado. El Real Madrid acabó el partido con tan sólo dos faltas señaladas, y eso es lo que escama al Atlético de Madrid.

"Tras dos días en los que la maquinaria ha puesto el foco en una jugada que hoy ha sido ratificada, nos surge una duda: ¿Cómo se puede acabar un derbi con solo dos faltas? Os lo detallamos en nuestro 'Tiempo de Revisión'", escribieron desde el Metropolitano.

Tras dos días en los que la maquinaria ha puesto el foco en una jugada que hoy ha sido ratificada, nos surge una duda:



¿Cómo se puede acabar un derbi con solo dos faltas? Os lo detallamos en nuestro ‘Tiempo de Revisión’: pic.twitter.com/pK8J1vMgSp — Atlético de Madrid (@Atleti) March 24, 2026

Ese mensaje estuvo seguido de hasta cinco mensajes más en el que se mostraban acciones del derbi en las que, a juicio de los rojiblancos, se debería haber señalado falta.

Para cerrar, un nuevo vídeo con una falta señalada a favor del Real Madrid con el siguiente mensaje: "Esperamos que la maquinaria tenga tiempo para analizar todas estas acciones y nos saquen de dudas. ¡Gracias por su colaboración! (Está claro que nosotros no sabemos hacerlo)".

El CTA confirma la expulsión de Valverde

Este cabreo del Atlético de Madrid llega apenas minutos después de que el CTA publicase su programa 'Tiempo de revisión' en el que analiza algunas de las jugadas polémicas del fin de semana.

Aquí, el ente arbitral incluyó la polémica expulsión de Fede Valverde por una patada a Baena, una cartulina roja que, por cierto, el Real Madrid recurrirá al no estar de acuerdo.

Era a esta acción a la que se refiere el Atlético de Madrid cuando habla de que "la maquinaria ha puesto el foco en una jugada que hoy ha sido ratificada". Sin embargo, como es habitual, no se incluyeron en este 'Tiempo de revisión' más jugadas del mismo partido.

Por eso el Atlético de Madrid quiso poner en relieve otras acciones que, a su juicio, debieron ser castigadas, aunque algunas de ellas se trataran de acciones sin demasiada relevancia en el juego ni en zonas críticas del campo.

El CTA, por lo tanto, le dio la razón al árbitro y ratificó la expulsión por roja directa de Fede Valverde, pero eso no fue suficiente para los del Metropolitano, que descargaron en Munuera Montero parte de la culpa de la derrota en el derbi de la capital.

El CTA explicó su justificación por la expulsión de Valverde: "El jugador local encima realizando una entrada por detrás, llegando tarde a la acción y contactando con la pierna o tobillo del adversario sin posibilidad real de jugar el balón", comienza diciendo.

Fede Valverde discute con Munuera Montero tras su expulsión en el derbi EFE

"El colegiado sanciona la acción con tarjeta roja directa al interpretar que da una patada al adversario sin estar el balón a distancia de ser jugado y empleando fuerza excesiva. La sala VAR, tras revisar las imágenes en diferentes ángulos y velocidad, confirma que el punto de contacto, la naturaleza de la acción y la intensidad son compatibles con un juego brusco grave y decide no intervenir al considerar que no existe error claro y manifiesto en la decisión de campo", dice el CTA.

"Para el CTA las decisiones tomadas tanto en el terreno de juego como en el VOR fueron adecuadas", concluye el organismo arbitral.