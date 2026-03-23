Francia prepara la llegada de Zidane: su anuncio como seleccionador ya tiene fecha y genera un aumento de ingresos

El fútbol francés vive uno de esos momentos en que la historia y el presente se dan la mano. Zinedine Zidane, ídolo de una nación entera, está a punto de cerrar el círculo y sentarse en el banquillo como seleccionador.

Lo que durante años fue un rumor ha adquirido la firmeza de una certeza. Según informó Le Parisien, y confirmó la propia ESPN, Zidane ha alcanzado un acuerdo verbal con la Federación Francesa de Fútbol (FFF) para convertirse en el sucesor de Didier Deschamps al frente de Les Bleus tras el Mundial de 2026.

El punto de inflexión llegó el mismo domingo cuando Philippe Diallo, presidente de la FFF, concedió una reveladora entrevista al diario Le Figaro. Sin pronunciar el nombre de Zidane, Diallo dejó caer una frase que lo decía todo: "Sí, conozco su nombre".

Y cuando el periodista le preguntó directamente si se trataba de Zizou, respondió con una sonrisa: "Les invito a venir tras el Mundial". Tras meses de silencio deliberado -la FFF había optado por no anunciar nada antes del torneo para proteger la concentración de Deschamps-, las palabras de Diallo equivalen a una confirmación velada que nadie en el fútbol francés se tomó como ambigua.

Pero la llegada de Zidane no es un trámite sencillo. Detrás del romanticismo del regreso del héroe del 98 se esconden negociaciones comerciales de calado.

Su imagen

Zidane es embajador vitalicio de Adidas, contrato firmado en 1998 que lo vincula para siempre a la marca alemana. La FFF, en cambio, está ligada a Nike con un acuerdo que le reporta más de 100 millones de euros anuales en dotaciones y patrocinios, y que se extiende hasta 2034. Diallo ya avisó: "Todo seleccionador debe portar las prendas del equipamiento de la FFF durante los encuentros".

En su vida privada, Zidane podría seguir siendo Adidas; en el campo y en los entrenamientos, habría de vestir el swoosh de Nike. Ante este escenario, según desveló L'Équipe, la federación ha comenzado a sondear a sus principales patrocinadores para renegociar sus contratos y sacar partido del tirón comercial que supondría la llegada de la mayor estrella que ha dado el fútbol galo.

Zidane, en el estadio de Wembley para la final de la Champions League. Reuters

Porque, como apunta el mismo diario, el presupuesto actual del cuerpo técnico queda corto: Deschamps cobra en torno a 3 millones de euros brutos anuales, cifra que se antoja modesta comparada con los 10 millones que percibe un perfil similar en otras selecciones de primer nivel.

Ahí reside otro de los flecos en negociación: el staff técnico. Zidane quiere llegar acompañado de su fiel escudero David Bettoni y aspira a conformar un cuerpo técnico más numeroso que el de su predecesor, con una célula de análisis de datos incorporada.

La FFF avanza con cautela en este punto, consciente de que ampliar el staff implica un aumento de presupuesto que debe financiarse. De ahí la importancia estratégica de renegociar los contratos con los socios comerciales: la figura de Zidane no es solo un entrenador, es una marca global que puede disparar el valor de la selección francesa en el mercado del patrocinio.

Lo que queda por resolver son los flecos formales. El anuncio oficial se retrasará hasta después del Mundial, para no interferir en el trabajo de Deschamps, que cierra 14 años de mandato -con un Mundial en 2018 y una final en 2022- con la voluntad de que su ciclo acabe en paz.