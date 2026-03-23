EEUU espera a Antoine Griezmann: tras el derbi, viaje a Orlando para firmar el contrato con su nuevo club

Antoine Griezmann ya se prepara para dar el siguiente paso hacia el que ha sido su gran objetivo desde hace años: jugar en la MLS.

El delantero del Atlético de Madrid ha recibido el permiso del club para viajar a Estados Unidos durante el parón de selecciones y aprovechar esos días libres para desplazarse a Orlando y cerrar allí su fichaje por Orlando City a partir de la próxima temporada.

El movimiento se ha activado justo después del derbi madrileño de este fin de semana, último compromiso antes del parón, y está diseñado para que el francés pueda firmar con tranquilidad su nuevo contrato sin desatender el tramo decisivo del curso con el Atlético.

La entidad rojiblanca ha entendido que formalizar cuanto antes el acuerdo con el club de Florida es la mejor fórmula para que su máximo goleador histórico afronte liberado y centrado los meses clave de la temporada.

Griezmann, con contrato en vigor hasta 2027, llevaba semanas en el centro del mercado por el interés de Orlando City, que en un primer momento quiso incorporarle de manera inmediata antes del cierre de la ventana de fichajes de la MLS, fijado para el 26 de marzo.

El internacional francés llegó a valorar seriamente esa posibilidad, pero finalmente decidió aplazar su marcha para terminar la campaña con el Atlético, inmerso en la lucha por la Champions y con la final de Copa del Rey en el horizonte.

El acuerdo que está a punto de rubricarse en Florida contempla la llegada de Griezmann a Orlando el próximo verano, en una operación que se ejecutará como traspaso al término de la temporada europea.

Antoine Griezmann, en un lance con Vinicius durante el derbi Reuters

Todo apunta a que el delantero firmará por dos años y que lo hará en condición de jugador franquicia, con un salario de élite dentro de la liga norteamericana. Orlando City le garantizará un rol protagonista en el proyecto y ya se prepara para convertirle en la cara visible del club y en uno de los grandes reclamos de la MLS.

La operación pone fin a meses de rumores, globos sonda y negociaciones cruzadas, en los que incluso se manejó la opción de que Griezmann se marchara en este mismo mes de marzo.

El propio jugador nunca ocultó su fascinación por el fútbol y la cultura deportiva de Estados Unidos, ni tampoco que la liga norteamericana era uno de sus grandes desafíos profesionales.

Ahora, con el viaje a Orlando ya planificado, el francés encarrila definitivamente ese salto, aunque su aterrizaje en la MLS no será antes de haber agotado su última gran aventura europea con el Atlético.

En el Metropolitano, el anuncio definitivo de su adiós se vivirá con un poso de nostalgia, pero también con el reconocimiento a una etapa que ha marcado la historia reciente del club.

Mientras tanto, Griezmann encara el viaje y las semanas posteriores con una doble misión: asegurar su futuro en Estados Unidos y apurar al máximo sus opciones de despedirse de rojiblanco levantando títulos.