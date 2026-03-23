Arbeloa entendió al Madrid más rápido que Xabi: una vía al éxito potenciando a Valverde y Vini y con cuatro centrocampistas

Real Madrid

Atlético

Llega el momento crucial de la temporada y el Real Madrid está en claro crecimiento. Ahora sí, después de varios amagos e intentos de resurrección desde el cambio de entrenador, la mejoría del equipo empieza a ser real.

La eliminatoria de Champions League contra el Manchester City y la reciente remontada contra el Atlético de Madrid lo respaldan a nivel de resultados. Es la primera vez que el Real Madrid enlaza cinco jornadas consecutivas desde que Arbeloa llegó al banquillo.

Pero no son sólo números, las sensaciones vuelven a desprender fiabilidad. El técnico salmantino ha sabido encajar a dos piezas fundamentales como Valverde y Vinicius que antes no funcionaban y que han vuelto a ser definitivos en cada partido. Todo ello, cuando la hora de la verdad, en la que se deciden los grandes títulos, se acerca cada vez más.

Un equipo ganador

Ha habido varios momentos a lo largo de la temporada que el Real Madrid dejó de ser un equipo ganador. Al menos dejó de salir victorioso con la asiduidad que se le presume a un conjunto de tal exigencia que siempre tiene la presión de aspirar a lo máximo.

El inicio de temporada, es cierto, fue inapelable en este sentido. Con Xabi Alonso a la cabeza, el Real Madrid arrancó el curso con siete triunfos de manera consecutiva entre Liga y Champions que catapultaron sus aspiraciones.

Todo ello hasta que precisamente el Atlético de Madrid se cruzó en su camino con la goleada del Metropolitano.

Vinicius y Arbeloa se saludan en el derbi ante el Atlético de Madrid Reuters

Tras este pinchazo, de nuevo en el Bernabéu disfrutaron de seis victorias en línea, pero a partir de ahí todo empezó a desmoronarse.

Tras un considerable bache de resultados, la última vez que el Real Madrid había conseguido una racha tan positiva databa del pasado mes de enero.

Fue ahí cuando venció al Atlético de Madrid en las semifinales de la Supercopa de España, pero tras la derrota ante el Barça en la final que terminó costándole el puesto a Xabi Alonso el Real Madrid no había enlazado una racha tan positiva.

Con Arbeloa se habían sucedido varios amagos de mejora del equipo. Pequeños buenos momentos a nivel de resultados que siempre se veían truncados y evidenciaban que todavía había mucho trabajo por hacer.

Valverde marca ante Musso, el portero del Atlético de Madrid. REUTERS

Algo similar pasaba con Alonso al mando. Pero con el tolosarra esas buenas rachas tampoco venían acompañadas de buen fútbol, o al menos un juego fiable.

En estas últimas semanas todo ha cambiado. La manera de deshacerse del City en Champions League fue algo sobresaliente, y entre medias el Real Madrid ha venido ganando de manera solvente, incluida la remontada en el derbi contra el Atlético donde terminó con un jugador menos.

Vinicius y Valverde encajan en el puzle

El cambio ha llegado al Real Madrid y hay dos figuras que encarnan esta nueva situación a la perfección. Son Vinicius y Valverde, dos jugadores fundamentales que meses atrás eran la sombra de lo que son ahora.

Con Xabi Alonso nunca llegaron a congeniar. De sobra es conocido que Vinicius y Xabi Alonso no encajaban. El desencuentro público con el cambio en El Clásico del Bernabéu y que no tuvo consecuencias para el jugador lo evidenció a los ojos de todo el mundo.

Vinicius no estaba a gusto, menos aún con sus numerosas suplencias. Y eso le restaba un futbolista trascendental al Real Madrid. Arbeloa se encargó desde el minuto 1 de cambiar esta situación y mostrarse muy cercano al brasileño.

Vinicius celebra su gol ante el Atlético de Madrid. Reuters

Sus mensajes en rueda de prensa y su apuesta firme e incondicional por él han hecho que Vinicius vuelva a ser determinante. Como con el gol definitivo en el derbi.

El caso de Fede Valverde sigue un patrón similar. Se sentía coartado en el lateral derecho por Xabi Alonso, y salir de la banda con Arbeloa ha supuesto un verdadero alivio para él. Ahora vuelve a ser un potro salvaje que no tiene límites para moverse por el campo.

Para la historia de la Champions ya quedó su partido contra el Manchester City en el Bernabéu, y de nuevo el uruguayo volvió a ver puerta en el derbi contra el Atlético. El charrúa es el pulmón que siempre fue para el Real Madrid.

Los deberes de Arbeloa

Ahora que ya ha conseguido que la orquesta vuelva a sonar bien con dos instrumentos principales, todavía le queda integrar dos nuevos componentes. Se trata de Kylian Mbappé y Jude Bellingham.

Las lesiones les han tenido fuera de juego durante las últimas semanas y ahora no es nada sencillo volver a meter a dos jugadores tan importantes en un engranaje que va como la seda. Tendrá que estudiar muy bien Arbeloa qué es lo que tiene que tocar ahora que ha dado con la tecla al apostar por cuatro centrocampistas.

Arbeloa se saluda con el Cholo Simeone. EFE

Precisamente ese ya fue un reto al que se enfrentó y no con demasiado éxito Xabi Alonso. El tolosarra fue probando diferentes versiones en busca de la excelencia, y al final murió con sus ideas, jugando con el tridente arriba. "Que mee con la suya", le dijo Guardiola.

Mientras eso sucede, Arbeloa se ve respaldado por haber dejado en la cuneta ya en este poco tiempo que lleva en el banquillo del Bernabéu a entrenadores con mucha más solera que él. Su admirado Mourinho, Pep Guardiola y Simeone ya han doblado la rodilla contra él. El Real Madrid sigue centrado en su mejoría en el momento clave del curso.