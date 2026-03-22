Araujo y Joan García salvan los muebles de un Barça que sufre para ganar al Rayo Vallecano

El conjunto azulgrana hizo los deberes ante un rival que hizo méritos suficientes para empatar el partido, pero que al final se marcha de vacío del Camp Nou.

Barcelona

R. Vallecano

No hay quien le pare a este equipo. Da igual la competición, el calendario o los rivales que tenga enfrente, el Barça ha puesto la directa en su intento por revalidar el título de Liga. El Rayo Vallecano ha sido su última víctima [Narración y estadísticas de la victoria del Barça ante el Rayo].

En una jornada que puede marcar un antes y un después en la pelea por el título, el líder verá el enfrentamiento entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid con la tranquilidad de haber hecho los deberes. La presión es para el eterno rival, quien no puede fallar si quiere seguir en la pelea.

No jugó el Barça su mejor partido de la temporada. A los de Hansi Flick les faltó continuidad en el juego y la carga de partidos está empezando a pesar en las piernas de los jugadores. los de Íñigo Pérez merecieron más, pero en el fútbol esto no va de merecer, sino del acierto en las áreas.

Y ahí el conjunto azulgrana se está mostrantado intratable. Si Raphinha, Lewandowski o Lamine no tienen el día, aparece Araujo como el actor secundario que quiere protagonismo; mientras que Joan García le mandó un mensaje a Luis de la Fuente: no se ha equivocado con su convocatoria.

El de Sellent protagonizó el primer milagro cuando a muchos aficionados aún no les había dado tiempo a llegar a sus asientos. Pep Chavarría, tal y como hizo en el partido de la primera vuelta en Vallecas, fue un puñal por el costado izquierdo y puso un balón medido al área para que Carlos Martín marcar el primer gol del partido. Sin embargo, emergió la figura del portero azulgrana para cerrarle el sitio.

A raíz de ese susto, el Barça mejoró. Los de Hansi Flick empezaron a encajonar cada vez más a los de Íñigo Pérez con una rápida circulación del balón y una alta línea defensiva. Si embargo, el ataque parecía atascado.

Raphinha tuvo la más clara de la primera parte tras una pérdida de Pathé Ciss en la salida de balón. El brasileño se plantó solo ante Batalla, pero mandó fuera con todo a su favor.

El planteamiento del Rayo tocando el balón desde atrás sin rifar y haciendo correr al Barça por momentos gracias a la altura de los laterales sembraba dudas en la zaga culé.

Cuando no estaba pasando nada en el partido, Araujo abrió la lata a balón parado. Todos los saques de esquina estaban siendo al primer palo, pero Cancelo cambió y el uruguayo remató picado hacia dentro. No estuvo atento Ciss en la marca del charrúa y una mala salida de Batalla provocó el 1-0.

Se resarció el portero argentino con un paradón espectacular al derechazo de Raphinha desde la frontal, pero entre la mano de Batalla y el larguero el balón no terminó en el fondo de la portería.

Intentó estirarse el Rayo Vallecano y el otro protagonista en el gol de Araujo, Pathé Ciss, estuvo a punto de empatar el encuentro al filo del descanso. El senegalés remató el córner en el primer palo con potencia, pero su cabezazo se marchó alto.

No cambió la tendencia del partido tras el paso por los vestuarios. La lucha entre ambos equipos por controlar el juego permitió ver un partido con un alto ritmo, pero sin ocasiones... y las poca que hubo las provocó el conjunto madrileño.

Joan García continuó exhibiéndose y con una doble parada volvió a evitar el empate. Metió la mano tras un centro cerrado desde el córner cuando estaba Unai López solo en el segundo. En el siguiente saque de esquina sí remató, pero el de Sellent tiró de reflejos para evitar el empate.

No cesó en su empeño el equipo de 'La Franja' de buscar el empate y a punto estuvo de conseguirlo en el minuto 83, pero Pacha Espino protagonizó un fallo escandaloso. El charrúa estaba completamente solo en el área y buscó cruzarla, pero la mandó arriba.

Llegó a pedir el Barça la hora y Joan García siguió siendo el mejor del partido. De Frutos completó una gran pared con Ratiu y armó el empeine para cruzarla, pero el azulgrana volvió a volar.

El pitido final de Cordero Vega fue un alivio para el equipo azulgrana, que sufrió de lo lindo para llevarse la victoria ante el Rayo Vallecano. Esquivado el partido trampa, los de Hansi Flick verán tranquilos lo que suceda esta noche en el derbi, aunque con la sensación de que hay mucho por mejorar si quieren cumplir con el objetivo de ganar La Liga.