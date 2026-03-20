Luis de la Fuente sobre convocar a cuatro porteros: "Las normas están para cambiarlas, era el momento para hacerlo"

Luis de la Fuente durante la rueda de prensa. EFE

Luis de la Fuente compareció en rueda de prensa después de salir a la luz su lista de convocados para los amistosos frente a Serbia y Egipto, en lo que es la última lista antes de la definitiva para el Mundial.

Empezaba la comparecencia felicitando a los equipos españoles que se han clasificado para las competiciones europeas, dejando claro el gran nivel que hay en España y cómo se demuestra en Europa.

Además, enseñó la nueva camiseta blanca que va a vestir la Selección tanto en estos partidos amistosos como en el Mundial.

4 porteros en la convocatoria

"Las normas están para cambiarlas, era el momento oportuno para llevar a los cuatro porteros. A día de hoy, son los cuatro que pueden estar entre los tres que irán al Mundial".

"Como cualquier otro jugador que no están en la lista, no quiere decir que ya esté todo decidido. Ahora es el momento de tener a estos cuatro porteros. De cara al Mundial seguramente veamos cosas diferentes".

"Es una gran noticia que tengamos dificultades en escoger a un jugador. Tenemos presión cero y no podemos estar influenciados por lo que se dice fuera".

"De momento, entrenaremos. Veremos qué nos pide cada partido. Queremos ganar estos dos partidos de preparación. No te puedo decir ahora si tenemos pensado que jugarán cada uno medio tiempo".

Minutos de Carvajal y Rodri

"Celebramos los minutos de Rodrigo. Es fundamental y todavía va a seguir mejorando. De Carvajal, espero que esté todavía mejor y que tenga posibilidades de estar con nosotros".

Finalissima contra Argentina

"Creo que todos me habéis oído cuál era mi disposición: jugarla. Siempre he dicho esto. Igual que yo, la RFEF. Felicito y dar las gracias por intentar por todos los medios de jugar este partido. Lamentablemente, no es así. Nada tiene que ver con el desempeño de la Federación y este equipo técnico".

"Cada uno da su versión, yo me remito al comunicado de la RFEF. Dos no juegan si uno no quiere y nosotros queríamos jugar".

"Tenemos que mirar más allá. Era un partido peculiar, y queríamos afrontarlo con los jugadores que creíamos que nos lo darían todo en el Mundial. En este caso, tampoco ha cambiado nada".

"Al comunicarnos que no se jugaba la Finalissima, cambiamos la planificación, sobre todo, en lo que tiene que ver los viajes, nada más"

Joan Garcia

"Es un grandísimo portero que conocemos desde hace mucho tiempo. Puede aportar convivencia, capacidad de trabajo, profesionalidad, competencia, muchas cosas. Era el momento que viniera. Es una buena noticia".

Jugadores no convocados

"Yo voy a cuidar a los jugadores exactamente igual que el resto de los entrenadores les cuidan en sus respectivos clubes".

Nuevos jugadores en la convocatoria

"Mosquera es la ratificación de lo que hablamos en ocasiones. De su implicación con la Selección, que lo está haciendo muy bien en el Arsenal y que quiere jugar con España. Lo de Víctor Muñoz, queremos verle en la máxima exigencia."

"Aquí una mala tarde te manda para casa. Queremos verle en un escenario internacional. Esto, unido a que son muy buenos y lo están haciendo muy bien".

"Las circunstancias son las que son. De aquí a junio, habrá más contratiempos. Tenemos que convivir con ellas con naturalidad. Esa es la historia del fútbol. Y a veces se abren oportunidades, lamentablemente, por la lesión de un compañero".

"Fornals, hemos descubierto una versión diferente de su capacidad futbolística. Está capacitado para desarrollar lo que nosotros necesitamos".

Thiago Pitarch

"Quiere jugar con España. Es un chico comprometido y eso nos da mucha alegría".

"Lo que decía antes de Mosquera pasa lo mismo que con Thiago Pitarch. Él quiere jugar con España. Es un chico comprometido con la Selección Española. Pero ojo, que el que decide lo contrario y se va con otra selección, me parece perfecto"

Marc Pubill

"Pubill está haciendo una gran campaña y, como siempre digo, preservamos la salud de los futbolistas. Nos dijeron que no estaba al 100% los servicios médicos del Atlético. Ante esta situación, se ha decidido pensar en otro compañero"