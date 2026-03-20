Lío a la vista con Bellingham: convocado por Inglaterra pese a no haber jugado con el Real Madrid desde hace casi 2 meses

Jude Bellingham ha sido convocado por Thomas Tuchel para disputar los dos partidos amistosos que tiene la selección inglesa ante Uruguay y Japón en la que es la última convocatoria antes del Mundial.

Sin embargo, el inglés lleva desde el 1 de febrero sin disputar ni un minuto con el Real Madrid por culpa de una lesión que sufrió durante el encuentro con el Rayo Vallecano cuando apenas se habían disputado 10 minutos.

Una baja que no le ha permitido jugar ninguna de las dos eliminatorias de Champions ante el Benfica y el Manchester City, partidos que ha tenido que disputar el conjunto blanco sin uno de sus mejores jugadores.

Esta situación da a entender que Bellingham va a estar disponible para el duelo contra el Atlético de Madrid que se juega el próximo domingo, aunque no disputó ningún minuto ante el City pese a entrar en la convocatoria de Arbeloa.

Es verdad que el partido no requería forzar a ningún jugador pero, cuidar al futbolista deja de cobrar sentido cuando está convocado para jugar los dos partidos con Inglaterra. Dando la sensación de que el Real Madrid ha recuperado al jugador para que juegue con su selección.

Bellingham celebra el gol marcado ante el Sevilla. Reuters

Thomas Tuchel deja claro la importancia que tiene el futbolista inglés en sus planes, un lugar que no se negocia, dando igual que el jugador esté en un momento de recuperación clave para llegar bien al momento crucial de la temporada.

El Real Madrid se está jugando La Liga en cada partido que disputa ya que no puede ceder ningún punto para no alejarse del FC Barcelona, que actualmente ya le saca cuatro puntos de ventaja y depende de sí mismo para alzar el título.

Además, el conjunto blanco ha logrado clasificarse para los cuartos de final, donde jugará contra el Bayern de Múnich, siendo una eliminatoria muy dura que además tendrá la vuelta en el campo de los alemanes, elevando aún más la dificultad.

Trent se queda sin ir

Trent Alexander-Arnold no entra en los planes de Tuchel. El futbolista inglés del Real Madrid lleva sin ir convocado con su selección desde junio del año pasado, ya sea por las lesiones que ha sufrido o por decisiones del entrenador, como ocurre en esta ocasión.

La lista de convocados se ha ampliado a 35 jugadores en esta ocasión, algo poco habitual y ni aún así, ha conseguido entrar en los planes del seleccionador alemán que prefiere a otro tipo de jugadores con diferentes características.

Este ha sido un duro golpe para el lateral que está logrando una cierta continuidad con el conjunto blanco, consiguiendo hacer grandes partidos que recuerdan a los mejores encuentros del inglés con el Liverpool.

Debido a esto, Trent se va a quedar en Madrid junto con los demás compañeros que no han sido convocados y con Arbeloa, teniendo más días de descanso y evitando hacer grandes desplazamientos por los partidos. Lo que le va a provocar llegar más fresco a los partidos cruciales de la temporada.