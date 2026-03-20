El giro de 180º de Joselu: activos de 15M€ con su inmobiliaria familiar y derechos de imagen como negocio

Joselu Mato con la camiseta de la selección española de fútbol EFE

Joselu Mato no solo ha sabido rentabilizar sus goles, sino que también ha construido, casi en silencio, una sólida vida de negocios centrada en el ladrillo y en la gestión profesional de sus ingresos fuera del césped.

El exdelantero del Real Madrid, ahora en Qatar, se ha convertido en un ejemplo de futbolista que mira más allá de su carrera deportiva y apuesta por el patrimonio inmobiliario como gran pilar de su futuro económico.

El corazón de la vida empresarial de Joselu está en Trilandia 92 Inversiones, sociedad que comparte con su cuñado y excompañero del Real Madrid, Dani Carvajal.

Joselu Mato y Dani Carvajal en una imagen de sus redes sociales Instagram

La empresa tiene el objetivo de comprar viviendas y otros inmuebles para destinarlos al alquiler y consolidar una cartera patrimonial fuerte y diversificada.

Esta empresa se dedica a la compra, gestión y explotación de pisos e inmuebles, además de tener capacidad para urbanizar, equipar terrenos y participar en otras sociedades. En la práctica, estamos ante una patrimonial inmobiliaria clásica: adquirir activos de calidad, ponerlos en alquiler y garantizar ingresos recurrentes para el futuro, cuando el fútbol ya no sea el principal motor de ingresos.

Hasta 15 millones

Los números publicados en medios económicos dan una idea del tamaño del proyecto: Trilandia 92 ronda los 15 millones de euros en activos, con una cifra de negocio cercana a los 600.000 euros anuales, procedentes principalmente de rentas de alquiler, y unos beneficios en torno a 170.000 euros en su último ejercicio conocido.

Son datos que sitúan a Joselu y Carvajal en una liga empresarial muy seria, lejos de la típica inversión puntual y más cerca de un modelo profesionalizado de gestión patrimonial.

Antes de consolidar su gran apuesta inmobiliaria, Joselu también dio un paso clave que muchos futbolistas de élite han seguido: canalizar sus contratos publicitarios y acuerdos comerciales a través de una sociedad propia.

Bajo la denominación Joselu Mato Sport SL, el delantero articuló la explotación de sus derechos de imagen, es decir, todo lo relacionado con campañas, acuerdos con marcas y utilización de su figura en distintos soportes.

Aunque esa empresa figura ya como extinguida, refleja una estrategia clara: separar la vida deportiva de la estructura económica y fiscal que ordena sus ingresos fuera del salario como jugador.

Este tipo de sociedades permiten centralizar contratos, optimizar la gestión y, sobre todo, preparar el terreno para una carrera post-fútbol en la que la marca "Joselu" sigue teniendo valor comercial.

Los últimos coletazos

Mientras su vertiente empresarial crecía, Joselu ha seguido compitiendo al máximo nivel. Tras completar una temporada clave en el Real Madrid, con goles decisivos en Liga y Champions, el ariete puso rumbo a Qatar, una decisión que no solo respondía al proyecto deportivo, sino también a una oferta económica que encajaba con su idea de asegurar el futuro de su familia y apuntalar su estructura patrimonial.

Con una carrera que le ha llevado por clubes como Celta, Real Madrid, Hoffenheim, Deportivo, Newcastle, Alavés, Espanyol y de nuevo el conjunto blanco, Joselu ha demostrado capacidad para reinventarse dentro del campo.

Ahora, su gran "nuevo área" está en el negocio inmobiliario: pisos, edificios y activos que le permiten seguir marcando goles en forma de rentas y patrimonio cuando el balón deje de rodar.