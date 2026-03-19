Ya es oficial: las camisetas 'retro' cargadas de historia que lucirán los equipos de LaLiga en la jornada 31

En la Madrid Fashion Week todos los clubes de la Primera y Segunda División del fútbol español -a excepción del Real Madrid, FC Barcelona, Getafe y Rayo Vallecano- han dado a conocer las camisetas retro que llevarán durante la jornada 31 del campeonato.

Las nuevas indumentarias que se han dado a conocer en la noche de este jueves con camisetas reinterpretadas y elegidas para recordar momentos inolvisables protagonizarán el fin de semana del 11 y 12 de abril.

Con el objetivo de evocar la historia, los momentos mágicos e inolvidables de cada cada equipo, la patronal ha decidido organizar una jornada vintage con una iniciativa que ha sido bien recibida por los clubes, quienes ya han puesto a la venta para sus aficionados las 'nuevas' equipaciones.

El homenaje del Athletic Club

El Athletic homenajeará el periodo comprendido entre 1970 y 1975. "Junto a Castore, el club ha reinterpretado la mítica indumentaria de la época, caracterizada por la camiseta rojiblanca de cuello cerrado, los pantalones negros y las clásicas medias con rayas rojiblancas horizontales", señala la entidad bilbaína en su página web.

Con esta elección, quieren rendir tributo a "una etapa de modernización" que marcó el devenir del Athletic en las posteriores décadas.

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El @AthleticClub participará en la Jornada Retro de @LaLiga con una reinterpretación de su indumentaria de principios de los 70.



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En ese periodo de los años setenta se recuperó el nombre original de Athletic Club tras años de prohibición, se construyó y se pusieron en marcha las instalaciones de Lezama y la entidad se mantuvo firme en su filosofía deportiva pese a que el resto se fue abriendo cada vez más al mercado extranjero.

Todo ello se acompañó por el título de Copa logrado en 1973 ante el Castellón en el Vicente Calderón.

El Valencia recupera el naranja

El club ha optado por una recreación de la camiseta alternativa que utilizó el equipo en las temporadas 1990/91 y 1991/92 y que vistieron leyendas como Ricardo Arias, Fernando Giner, Voro, Paco Camarasa, Fernando Gómez Colomer, Miguel Ángel Bossio, Lubo Penev o José Manuel Ochotorena, entre otros.

La nueva camiseta no es idéntica a la de aquellas temporadas, sino una recreación de la misma.

El Valencia la utiliará en la jornada 31 en la que visita al Elche CF en el Martínez Valero, un derbi autonómico que apunta a ser agónico por la salvación, especialmente para el conjunto franjiverde, que también utilizará su propia camiseta histórica.

"Se trata, sin lugar a duda, de un símbolo de orgullo y pertenencia a nuestra Terra de Valentia traducido al lenguaje contemporáneo y en formato coleccionista", explicó el club che.

El Sevilla vuelve a los 80

El club nervionense lucirá una camiseta inspirada en la que vestía en la década de los 80 cuando también usaba las prendas de la marca que ahora los patrocina, Adidas. El logo de la marca será el antiguo y el escudo también emulará a uno de los primitivos de la entidad.

Se recupera en la manga el anterior parche de la competición en el que lucía el logo que precedió al actual. La camiseta sevillista está ya a la venta en la tienda digital del club a un precio de 90 euros y a partir de este viernes se podrá adquirir también en las tiendas físicas.

Bajo el lema "un legado muy vivo", LaLiga busca convertir "la historia de los clubes en una experiencia que se emociona, se celebra y también se viste sobre el terreno de juego.

Las camisetas históricas, reinterpretadas para la competición actual, actúan como un puente entre generaciones, conectando los orígenes de la afición con la forma en la que hoy se vive el fútbol.

Noticia en actualización

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