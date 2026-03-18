La reivindicación eterna de Vinicius: doblete con mensaje del jugador más decisivo de la Champions en el último lustro

Celebración de Vinicius en el primero de los dos goles que marcó ante el Manchester City. Reuters

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Vinicius no olvida. El 11 de febrero de 2025 la afición del Manchester City le recibió con un enorme tifo mostrando la imagen de Rodri besando el Balón de Oro y con el siguiente mensaje: "Stop crying your heart out" (Deja de llorar tanto). Un año después, el brasileño se cobró la venganza.

Las visitas al Etihad Stadium son siempre una motivación extra para el brasileño. La afición que hace 13 meses le pitaba y se burlaba de él terminó rindiéndose a un jugador que decidió acabar con el sueño de la remontada. Con una actuación estelar, el '7' del Real Madrid silenció Mánchester.

El extremo brasileño volvió a mostrar la personalidad que tiene. Después de haber fallado en el Bernabéu el penalti con el que hubiese sentenciado la eliminatoria, decidió asumir la responsabilidad en la pena máxima que él mismo provocaría... junto con la roja a Bernardo Silva.

Vinicius demostró que está próximo a recuperar su mejor nivel. En un ataque relámpago completó el trabajo del Real Madrid en la ciudad inglesa, y tan solo habían pasado 17 minutos desde que el balón echara a rodar.

Vinicius mató al City en una jugada y se tomó la revancha del penalti que falló en la ida. No sentenció en Madrid, lo hizo en Mánchester.

Engañó a Donnarumma tirando el penalti por el mismo lado por donde seis días antes el italiano le había ganado la partida. No hizo la paradinha que le condenó en el Bernabéu, aunque tampoco necesitó ejecutar un lanzamiento estrafalario que hubiera sido imposible para el portero.

Una muestra más de su fortaleza, de la confianza que tiene en sí mismo. Porque ya suma 15 goles y 11 asistencias en lo que va de temporada. En Champions ha marcado cinco dianas y ha dado cinco asistencias.

🗣️ "El fútbol es bueno por eso, siempre hay otra oportunidad".



Vinicius, sobre la celebración de su primer tanto.



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Vinicius se la tenía guardada a la afición del Manchester City y tras el 0-1 llegó el momento de cobrarse la venganza. Penalti, gol y celebración. Mirando a la grada, sonriendo e imitando el llanto. Y después, al banderín, mirando al tendido. Hablando, en el campo.

¿El motivo? La pancarta que exhibió la grada del Etihad con el mensaje 'stop crying your heart out' (deja de llorar tanto) y una imagen de Rodri Hernández besando el Balón de Oro después de que el español se impusiera al brasileño en una gala a la el jugador del Real Madrid finalmente no acudió.

Pero el mensaje de la grada no se quedó ahí y, durante el partido, dedicó un cántico al brasileño: "¿Dónde está el Balón de Oro?", se preguntaban de forma irónica.

La respuesta de Vinicius aquella noche fue una de sus habituales: señalarse el parche con las 15 Champions ganadas por el Real Madrid.

La pancarta sobre Rodri con burla hacia Vinicius de los aficionados del Manchester City Reuters

Era la ida de los playoffs de Champions, el Madrid derrotaría al City 2-3 con dos asistencias del brasileño... pero sin terminar de completar su venganza. Le faltaba algo más. Y el '7' sabría que tarde o temprano le llegaría su oportunidad.

"El fútbol es bueno por eso, siempre te da otra oportunidad", sonrió el brasileño, todavía en el campo, ante el micrófono de Movistar, tras ser decisivo en el partido, pero preguntado por esa respuesta. Por ese festejo. Porque la cuestión era pertinente. Y la respuesta, sincera. No lo escondió Vinicius, que tenía en mente lo ocurrido.

Sólo siéntelo. La celebración del gol de Vinicius desde dentro.



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Sólo Cristiano (50) y Benzema (33) han marcado más goles que Vinicius (16) con el Real Madrid en eliminatorias de Champions. El brasileño ha marcado 30 goles en Champions en las últimas cinco temporadas, siendo el jugador más determinante de todo el panorama europeo teniendo en cuenta además sus asistencias.

Porque los números no engañan. Según la plataforma Statmuse, el brasileño ha participado de forma directa en 52 goles (goles y asistencias) del conjunto blanco en el último lustro en la máxima competición europea a nivel de clubes.

Por detrás tiene la amenaza de Kylian Mbappé (50) y muy por detrás ya se encuentran Erling Haaland (39), Robert Lewandowski (38) y Harry Kane (36).

Vinicius ya fue un factor clave en la eliminatoria ante el Benfica donde él solo conquistó el Estadio Da Luz (0-1) y selló la clasificación en el Bernabéu marcando el gol de la victoria (2-1). Ante el Manchester City ha hecho lo propio en el Etihad Stadium siendo autor de los únicos goles del partido y el brasileño ya tiene la mente puesta en la siguiente eliminatoria.

Vinicius celebra el segundo gol marcado ante el Manchester City. Reuters

Previsiblemente será ante el Bayern Múnich y el '7' del Real Madrid ya está preparado para el siguiente desafío: "Todos sabemos que vienen ahora los buenos partidos y, cuando juega el Madrid en esta competición, todo cambia. Estamos preparados para más, para lo que venga".

Con Vinicius en este estado de forma, Arbeloa tiene un motivo de peso para soñar con 'seguir dando la sorpresa'. Porque al conjunto blanco siguen sin darle como uno de los favoritos, pero ya está en cuartos de final y llega tras dominar por completo a todo un Manchester City. Europa está avisada, el Real Madrid y Vinicius ya están aquí.