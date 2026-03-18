El giro de 180 grados de Inge Henning Andersen, presidente del Bodo/Glimt: apuesta por el real estate e inversión modesta

El Bodø/Glimt se despidió de la aventura de la Champions League. El equipo nórdico cayó eliminado al Sporting de Portugal en los octavos de final de la mejor competición del mundo y no pudo seguir avanzando entre los equipos más reputados del continente.

Inge Henning Andersen es el presidente del Bodø/Glimt. Es un pequeño-mediano inversor de Bodø con foco en lo inmobiliario, participaciones industriales y sociedades de cartera propias. Su actividad empresarial se articula alrededor de su "family office" IHA Invest AS y de varias filiales y vehículos donde aparece como propietario o co-propietario.

IHA Invest AS es la piedra angular de los negocios de Andersen. Es una sociedad limitada privada (AS) creada en 2012, con sede en Bodø, dedicada oficialmente al alquiler de bienes inmuebles propios o arrendados y a servicios de oficina central (códigos NACE 6820 y 7010).

Andersen es el dueño absoluto de IHA Invest AS: figura como accionista al 100% y presidente del consejo, lo que confirma que es su vehículo personal de inversión. La compañía tiene estructura ligera, con apenas 2 empleados registrados, y funciona como holding patrimonial e inversor financiero.

En cuanto a números, las últimas cuentas disponibles indican que IHA Invest AS tuvo en 2024 unos ingresos de explotación de 598.000 coronas noruegas, unos 50.000 euros.

El resultado antes de impuestos fue negativo, con pérdidas de 3,53 millones de coronas, mientras que entre 2023 y 2024 la facturación creció un 53%, el resultado mejoró un 149% (aunque siguió en rojo) y los fondos propios aumentaron un 7%.

Filiales y apuesta inmobiliaria

Alrededor de IHA Invest AS gravitan otras sociedades participadas, sobre todo ligadas a vivienda y real estate.

Una de las más visibles es IHA Bolig AS, dedicada al desarrollo/gestión de vivienda, en la que IHA Invest figura como propietario al 100%. Esta filial registró en 2024 una facturación de unas 486.000 coronas noruegas, reflejando una escala aún modesta pero coherente con un grupo inmobiliario local.

Los registros noruegos de empresas muestran además que IHA Invest participa en otros vehículos inmobiliarios como IMT Eiendom AS, donde figura como uno de los accionistas junto a otras sociedades de real estate.

En otra operación relevante, en los medios locales se ha citado a Andersen como co-propietario de Strandgata 48 AS, firma que impulsa un nuevo edificio de servicios de emergencia en Bodø junto al inversor Tord U. Kolstad. Este tipo de proyectos confirma su perfil de inversor en ladrillo y desarrollo urbano en el norte de Noruega.

Inversionista industrial y financiero

Más allá del ladrillo, Andersen mantiene exposición al tejido industrial noruego a través de IHA Invest. Un ejemplo claro es su presencia en Tocircle Industries, empresa tecnológica/industrial en la que IHA Invest aparece entre los principales accionistas bodøenses.

Esto encaja con su trayectoria previa como directivo de Rapp Hydema y Rapp Marine, y sugiere que una parte de su patrimonio procede de la venta o desinversión en ese conglomerado.

La facturación de sus empresas indica un portfolio que está en fase de desarrollo, más que un gran imperio muy rentable a corto plazo. El propio desglose financiero de IHA Invest refuerza esta idea: altos movimientos financieros, pérdidas contables recientes y una base de activos principalmente inmobiliarios y financieros.