El Atlético de Madrid evita el susto ante el Tottenham y se cita con el Barça en los cuartos de final de la Champions League

Los jugadores del Atlético de Madrid celebran el gol de Julián Álvarez ante el Tottenham. REUTERS

Los colchoneros sufrieron más de la cuenta ante un rival inferior, pero supieron encauzar la situación a tiempo para certificar su pase a la siguiente eliminatoria.

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Hay cola ya en el cardiólogo para afinar los desfibriladores. Atlético de Madrid - Barça de nuevo, pero esta vez en los cuartos de final de la Champions League. Se avecinan palabras mayores en un duelo que será repetido hasta la saciedad esta temporada. [Así vivimos la derrota entre el Tottenham y el Atlético de Madrid en Champions League]

Los colchoneros eligieron sufrir en Londres más de la cuenta. Ya quedó claro en la ida que son infinitamente superiores a un equipo que coquetea con el descenso en la Premier, pero sin Kinsky y sus regalos en la ecuación todo fue un poco más complicado.

El Atleti mostró esa cara ramplona que saca a relucir de vez en cuando, pero entre Musso y Julián Álvarez se encargaron de dar boleto al Tottenham y a su amago de remontada. El sparring ya está en la lona, ahora viene el plato principal.

Llorente y Julián Álvarez celebran uno de los goles en el partido ante el Tottenham. REUTERS

Con sufrimiento

Cuando el Atlético de Madrid juega a que pasen cosas, normalmente la apuesta le sale bien. No hay más que ver los ejemplos recientes ante el Barça y el propio Totttenham en el Metropolitano.

Sin embargo, cuando sale a especular y a esperar acontecimientos, la cosa se le suele torcer. Será culpa de Simeone, será consecuencia de la actitud de los jugadores, pero los partidos de vuelta en las mismas eliminatorias así lo demuestran.

Esta vez el Atlético decidió jugar a sufrir. Volvió a mostrar su cara más apática y simple, y eso le hizo caminar por un terreno fangoso durante todo el encuentro. Y lo que es peor, ante un equipo con pocos argumentos y claramente inferior como el Tottenham.

El encuentro arrancó con un gol anulado a Lookman a los cinco minutos por un claro fuera de juego. Simeone había puesto el centro desde la derecha, pero el ariete estaba adelantado y el tanto no subió al marcador. Aquello hubiera supuesto la sentencia nada más comenzar.

Sin embargo, un día más, al Atlético le tocaba abonarse al sufrimiento para evitar el bochorno. El Tottenham intimidó en los primeros compases, aunque el partido divagó sin demasiadas ocasiones claras.

Lookman quiso meter el miedo en el cuerpo al Tottenham, pero fueron los ingleses los que de verdad intimidaron. Tei le ganó a Le Normand y abrió el show de Musso, sin lugar a dudas el mejor del Atlético en Inglaterra.

Giuliano Simeone ejecuta un disparo. REUTERS

Se mascaba la tragedia, y los Spurs encontraron premio a su insistencia. Tei puso el centro desde el costado derecho y Kolo Muani aprovechó el error de Molina en la marca para hacer el primero. Terrible noche la del argentino.

Acto seguido y nada más sacar de centro, de nuevo Lookman la tuvo en sus botas. Un disparo desde la frontal terminó en las manos de Vicario, pero la mejor opción estaba en la llegada de Llorente.

Esta vez no había regalos del portero, así que todo era más complicado. Musso metió una mano prodigiosa al disparo de Tel, y Batistella también rozó el gol que podría haber hecho temblar todos los cimientos.

El Atlético terminó la primera mitad cogiendo aire. Lo hizo con un tirazo de Julián Álvarez que se marchó arriba por muy poco, y con otro más de Giuliano al que le pasó más de lo mismo.

Musso y Julián Álvarez

Fruto de ese impulso antes de ir a los vestuarios, llegó el empate nada más comenzar la segunda mitad. El Atlético mató a la contra. Con el Tottenham volcado y con mucho espacio para correr, Giuliano le puso un balón largo a Lookman para que aprovechara su velocidad.

El nigeriano se plantó en el área y Julián, el mejor jugador de campo del Atleti, hizo el resto. Controló, amagó con liarse, pero se sacó de la chistera un derechazo imparable a la escuadra que quemó la red de la portería inglesa.

Una bocanada de oxígeno para los rojiblancos, pero estaban empeñados en vivir un día más complicado de lo que deberían.

Seis minutos después el Tottenham volvió a ponerse por delante. En el 52', una pérdida de Simeone fue castigada por Xavi Simmons con un golazo enorme. Un chutazo con rosca desde la frontal imparable para Musso.

Precisamente el guardameta evitó el tercero de los ingleses con una mano prodigiosa que le reafirmó como el mejor de los suyos. Pedro Porro puso el exterior para buscar un tiro con rosca, pero con el estadio cantando ya el gol apareció la figura de Musso para evitarlo.

Fue un momento crítico del Atlético. El Tottenham creyó firmemente en la remontada y el público inglés enloqueció. Se palpaba la tensión, y ahí es donde tienen que aparecer los grandes jugadores como Julián Álvarez.

La 'araña' jugó a disfrazarse de su compatriota Leo Messi con una jugada increíble que podría haberse convertido en un gol antológico, y después rozó el empate con una falta lejana que llevaba muchísimo peligro.

La acción derivó en córner tras la gran parada de Vicario, y ahí el Atleti mató. Julián puso un centro complicado para la defensa al primer palo, y por allí apareció Hancko como el alumno aventajado para sacar provecho. Remate entre una maraña de jugadores y a la cazuela.

Ahí se terminó la eliminatoria definitivamente. El Tottenham bajó los brazos, consciente de que estaba eliminado. Pese a todo quedó un último arreón de honor por parte de los ingleses, y Xavi Simmons firmó su doblete desde el punto de penalti.

Ya era demasiado tarde. El Atlético firmó con un pequeño sobresalto su pase a los cuartos de final, donde ya estaba esperando el Barça desde hacía un par de horas.

Tottenham 3 - 2 Atlético de Madrid

Tottenham: Vicario; Pedro Porro, Romero (Danso, m.81), Dragusin (Udogie, m.66), Van de Ven, Spence; Xavi Simons, Gray (Gallagher, m.81), Pape Sarr, Tel (Olusesi, m.81); Kolo Muani.



Atlético de Madrid: Musso; Molina (Koke, m.63), Le Normand, Hancko, Ruggeri; Giuliano (Giménez, m.87), Llorente, Cardoso, Lookman (Sorloth, m.63); Griezmann (Baena, m.84), Julián Alvarez (Nico González, m.84).



Goles: 1-0, m. 30: Kolo Muani; 1-1, Álvarez, m.47; 2-1, m. 52: Simons; 2-2, m.75: Hancko; 3-2, m.90: Simons.



Árbitro: Daniel Siebert (Alemania). Mostró tarjeta amarilla a Igor Tudor (entrenador, m.47), Porro (m.58), Vicario (m.58), Romero (m.70) y a Udogie (m.72) por parte del Tottenham y a Ruggeri (m.28), Lookman (m.56) y Sorloth (90+2) por parte del Atlético de Madrid.



Incidencias: Partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones disputado en el Tottenham Stadium (Londres) ante 49.568 espectadores.