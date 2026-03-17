La CAF declara a Marruecos campeón de la Copa África tras quitarle el título a Senegal por su abandono en la final

Jugadores de Senegal abandonando el campo durante la final de la Copa África Reuters

La Copa África de las Naciones (AFCON) ha protagonizado un escándalo mundial al quitarle la Copa África a Senegal y dársela en su lugar a Marruecos tras los incidentes producidos.

Hay que recordar que Senegal se retiró unos minutos de la final después de que el árbitro pitara un penalti que posteriormente Brahim falló.

"La Junta de Apelaciones de la CAF decidió que, en aplicación del artículo 84 del Reglamento de la Copa Africana de Naciones (CAF), la selección nacional de Senegal perdió por incomparecencia la final de la Copa Africana de Naciones (CAF) TotalEnergies Marruecos 2025, cuyo resultado se registró como 3-0 a favor de la Federación Real Marroquí de Fútbol (FRMF)".

Tremenda liada.



Pape Thiaw pide a los jugadores de Senegal que se marchen del campo.#LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/x2wpjEC9Tt — Movistar Plus+ Deportes (@MPlusDeportes) January 18, 2026

La selección de Senegal marcó un hito sin precedentes tras haberse retirado durante unos minutos de la final de la Copa África ante Marruecos. Los jugadores tomaron esa decisión después de que Mahmood Ismail, el colegiado del partido, pitara un penalti sobre Brahim en el 96'.

El jugador del Real Madrid pidió, muy enfadado, que se señalara la pena máxima tras haber sido agarrado por Diouf. El árbitro sudanés acudió al monitor a revisar la acción y terminó tomando una decisión que desembocaría en un espectáculo dantesco.

Los incidentes en las gradas fueron acompañados por los gestos de Pape Thiaw, el seleccionador de Senegal, que pareció indicarles a sus jugadores que abandonaran el terreno de juego como señal de protesta.

Corría el minuto 102 de partido y los futbolistas senegaleses abandonaron el terreno de juego mientras Sadio Mané -el capitán del equipo- hablaba con el colegiado y los entrenadores de ambas selecciones hacían lo propio. Todo un despropósito después de que el senegalés entrara corriendo al vestuario en busca de sus compañeros para volver a jugar el encuentro.

Sadio Mané pide a sus compañeros de Senegal que vuelvan al terreno de juego. #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/eFbEUhhUTq — Movistar Plus+ Deportes (@MPlusDeportes) January 18, 2026

Se habían añadido 8 minutos y en el 113 aún perteneciente a los 90 minutos reglamentarios, Brahim decidió asumir la responsabilidad de ejecutar la pena máxima. El extremo tomó la peor de las decisiones posibles: tiró el penalti a lo Panenka y Mendy le adivinó sus intenciones.

Era la última jugada del partido. El español -internacional con Marruecos- pudo ser héroe o villano y el destino quiso que fuera lo segundo. Brahim se marchó del terreno de juego sustituido por Ilias Akhomach y recibiendo una bronca monumental de su seleccionador Walid Regragui.

Entre lágrimas, vería desde el banquillo cómo la selección a la que representa perdía la final de la Copa África después de que Pape Gueye marcara en el minuto 94 -ya de la prórroga- el único gol del partido.