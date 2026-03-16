La tercera venida de Laporta en el Barça: ni Messi, ni Xavi, ni Haaland pudieron derrocar a un presidente sospechoso

Joan Laporta, triunfal, en el momento de su reelección como presidente del FC Barcelona FC BARCELONA

No hubo 'sorpasso' y Joan Laporta mantuvo su sitio en el trono. La gestión del Fútbol Club Barcelona seguirá siendo asunto del abogado catalán durante los próximos cinco años, hasta 2031, tal y como las urnas decidieron este pasado domingo.

El socio del Barça apostó por la línea continuista. Víctor Font, tal y como se esperaba, no fue apenas rival y Laporta arrasó en las urnas. Tiene completamente encandilado al electorado culé.

El socio azulgrana decidió darle un nuevo voto de confianza para que gobierne el club durante el próximo lustro. Y eso pese a que en los últimos cinco años el nombre del FC Barcelona ha sido habitualmente noticia por algo más allá que lo puramente futbolístico.

Joan Laporta, en la votación de Hansi Flick. EFE

La Champions League, el gran anhelo, se sigue resistiendo y ni siquiera se ha llegado a pisar una final. Mientras tanto, bajo el mandato de Laporta los culés han tenido que ver cómo enfrente el Real Madrid levantaba dos Copas de Europa más.

Mientras tanto, los despachos han echado humo entre Negreira, palancas, Superliga, la constructora del Camp Nou o unas cuentas que siguen complicando la viabilidad del club. Nada de eso ha sido capaz de derrotar al indestructible Laporta, que gozará de un tercer mandato para poder seguir moviendo hilos en el Barça.

Con Messi y la deuda

Joan Laporta se llevó una de las bofetadas más duras que se podía llevar un presidente nada más acceder de nuevo al cargo. En verano de 2021 se confirmó el shock y Leo Messi dejó el Barça después de toda una vida en el Camp Nou.

La salida del argentino sigue resonando todavía en la memoria de todos los culés, pero ni siquiera la marcha por la puerta de atrás de mejor jugador de la historia de la entidad ha sido capaz de pasarle factura a Joan Laporta.

Aquello fue tan sólo la punta del iceberg. El presidente tuvo que recoger una terrible herencia que tenía al club endeudado hasta los huesos para tratar de arreglar el desaguisado. Después de cinco años ha reducido la deuda, es cierto, pero ni mucho menos la situación está a salvo ni el club está saneado.

Las finanzas siguen en estado crítico. El pasivo total del Barcelona alcanza los 2.573 millones de euros, con un patrimonio neto negativo de 153 millones y un fondo de maniobra de -266 millones.

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El patrimonio neto, si bien mejoró desde los -455 millones de 2021 hasta los -153 actuales, sigue siendo negativo y lo sería aún más sin la operación contable del Espai Barça, según el propio tesorero del club.

Las palancas y Negreira

El mandato de Joan Laporta que acaba de finalizar pasará a la historia como el de las palancas. Seguramente haya sido el término más empleado en el entorno del Barça en los últimos años, una artimaña que ha hipotecado duramente el futuro del club pensando sólo en el corto plazo.

Laporta redujo una masa salarial del 98% desorbitada, pero para conseguir el Fair Play necesario e inscribir a los diferentes fichajes de los últimos años ha tenido que pagar un altísimo peaje.

El Barça vendió el 25% de sus derechos televisivos de LaLiga por 25 años al fondo estadounidense Sixth Street y el 49% de Barça Studios, no sin polémica por los impagos de los compradores.

Joan Laporta, junto a Gavi y Araujo. EFE

Después, llegaron los famosos palcos del Camp Nou que también estuvieron rodeados de controversia. Ingeniería financiera y bochornos como el caso de la inscripción de Dani Olmo en el que tuvo que intervenir incluso el Consejo Superior de Deportes.

El Barça pudo ir saliendo al paso con todas estas ventas anticipadas, pero a cambio tendrá que devanarse los sesos, quién sabe si Laporta o los que vengan en años venideros, para suplir esta falta de ingresos en el futuro. El Barça ha ido descapitalizándose en estos últimos años.

El 'caso Negreira' es algo tabú en Barcelona. Ni siquiera se nombró en la campaña electoral, porque es algo que prácticamente se asocia al antibarcelonismo.

El pago multimillonario al vicepresidente de los árbitros durante más de una década sigue abochornando la imagen del club a nivel mundial mientras que Joan Laporta ha defendido en esta misma campaña electoral que este pago "es legal y está súper bien hecho".

El retraso en las obras del Camp Nou o la elección de Limak, constructora de dudosa reputación, tampoco le pasaron factura a Laporta. Ni el patrocinio del Congo, ni el cambio de opinión con la Superliga, ni los numerosos procesos judiciales contra él.

La ofensiva con Xavi y Haaland

En la última semana de elecciones Víctor Font sacó toda la artillería pesada a la calle. A la desesperada y sabiendo que tendría que producirse un vuelco espectacular a la intención de voto, metió a Xavi Hernández y hasta a Erling Haaland en medio de la guerra electoral.

El exentrenador salió a cargar contra Joan Laporta. Dijo que sentía que le había fallado, y sobre todo metió el dedo en esa herida que nunca se va a cerrar, la de Leo Messi.

Xavi aseguró que tenía cerrado el regreso del argentino al Camp Nou, pero que Joan Laporta lo echó para atrás en primera persona por el miedo a que le planteara una guerra.

Hernández abogó por un cambio de aires en la dirección del Barça, pero ahora mismo en el barcelonismo tiene mucho más peso la figura de Laporta que la de la leyenda culé.

El último misil llevó el nombre propio de Haaland, aunque la estrategia tuvo una ejecución bastante dudosa.

No es que Víctor Font llevara el nombre del delantero del Manchester City por bandera y como gran arma electoral desde el primer momento, algo que le hubiera hecho ganar votos, sino que deslizó su nombre a última hora y de manera un tanto clandestina.

Trascendió una reunión entre el entorno de Font y el de Haaland en un hotel en Madrid, pero esta supuesta negociación fue tomada casi más como un farol que como una opción real de que el noruego recalara en el Barcelona.

El socio volvió a decantarse por Laporta. Lo hizo en 2003, repitió en 2021 y ha vuelto a hacerlo en 2025. Todo ha sido mucho más fácil porque el proyecto de Flick sigue ilusionando al aficionado y se encuentra en un punto álgido, y si la pelota entra, en el fútbol normalmente el resto de cosas pasan a un segundo plano.