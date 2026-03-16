Ya es oficial: se disparan los precios para la final de Copa del Rey y la entrada más barata, sin visibilidad reducida, cuesta 115€

La Cartuja, estadio de la final de la Copa del Rey.

El fútbol español tiene una cita ineludible el próximo 18 de abril en La Cartuja. El Atlético de Madrid y la Real Sociedad se disputarán la Copa del Rey en un choque que promete emociones fuertes dentro del campo.

Mientras tanto, los precios de las entradas han generado una auténtica tormenta en las redes sociales, con miles de seguidores de ambos clubes expresando su indignación ante lo que consideran un abuso económico sin precedentes.

La Federación Española de Fútbol (RFEF) ha fijado unos precios que rompen con toda la lógica histórica de la competición.

Si en la final de 2024 entre el Athletic Club y el Mallorca la entrada más barata costaba 40 euros, en esta edición el mínimo sube hasta los 89 euros, y únicamente las 451 localidades situadas en lo más alto del fondo sur -con visibilidad reducida- tienen ese precio.

Es decir, apenas el 1,8% del total de entradas de la Real Sociedad está por debajo de los 100 euros. Para quien quiera ver el partido con visibilidad plena garantizada, el desembolso mínimo es de 115 euros, una cifra que se antoja impensable hace apenas cuatro años, cuando la final del Betis se podía vivir desde 30 euros.

Estadio de La Cartuja. EP.

La subida respecto a años anteriores es brutal y progresiva. En 2022 el rango iba de 30 a 210 euros; en 2023, de 40 a 230 euros; en 2024, de 40 a 220 euros; en 2025, de 72 a 270 euros.

Este año, el techo oficial sube hasta los 282 euros, aunque en el mercado de reventa las cifras resultan directamente obscenas: en plataformas como StubHub ya hay entradas desde 899 euros, con algunas localidades en zona preferente rozando los 4.000 euros.

Desglose de precio

Cada club dispondrá de 25.680 entradas del aforo general. En el caso de la Real Sociedad , Jokin Aperribay presentó el cuadro completo: 451 entradas a 89 euros (visibilidad reducida), 3.980 a 115 euros, 7.100 entre 133 y 144 euros, 5.937 entre 167 y 179 euros.

En tribuna, los precios van de 179 a 282 euros, y en la tribuna principal, de 196 a 282 euros. En total, el presidente 'txuri-urdin' confirmó que más de la mitad de las localidades cuestan más de 167 euros

Para el Atlético de Madrid , el panorama es idéntico, ya que los precios son los mismos para ambos clubes al ser fijados por la RFEF. El club colchonero destina el 85% de sus entradas a los socios y el 15% restante a patrocinadores, cuerpo técnico y compromisos institucionales.

Precios de las entradas de final de Copa del Rey del Atlético de Madrid.

El corte de antigüedad para acceder a las entradas quedó fijado en 15,79 años como socio ininterrumpido, lo que deja fuera a miles de abonados. Y quien supere ese corte aún deberá asumir un precio mínimo de 115 euros sin visibilidad reducida -o de 89 euros con ella- para ubicarse en el fondo norte.

La indignación es generalizada y trasciende a las aficiones. Voces críticas señalan directamente a la RFEF como responsable de haber convertido una fiesta del fútbol popular en un evento solo al alcance de algunos.

Ir a La Cartuja con la familia se ha vuelto un lujo: cuatro entradas en la zona más económica sin visibilidad reducida suponen 460 euros antes de contar el desplazamiento, el alojamiento en Sevilla -donde los hoteles se han disparado a entre 400 y 500 euros la noche- y la manutención. Un sueldo completo para vivir una final de Copa.