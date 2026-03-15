El Barça 'vota' por seguir líder de La Liga con una plácida goleada ante el Sevilla

Un 'hat-trick' de Raphinha encauzó una cómoda victoria culé en el día de elecciones a la presidencia. Gavi regresó más de medio año después de su lesión de rodilla.

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Dos partidos jugó el FC Barcelona en el mismo día. Uno durante varias horas en las urnas. Otro en el césped ante el Sevilla. Del primero como siempre cada uno sacará la lectura que más le favorezca, pero del segundo no hay duda ninguna, los culés salieron vencedores. [Así vivimos la victoria del FC Barcelona ante el Sevilla en La Liga]

El equipo de Hansi Flick goleó a medio gas a un Sevilla impotente que sigue mirando hacia abajo y se cargó de confianza para la vuelta de la eliminatoria de Champions League ante el Newcastle. Ahí no les vendría nada mal a los culés la efectividad que mostraron en esta ocasión.

Un 'hat-trick' de Raphinha, con dos goles de penalti, encarriló un triunfo con suplentes. Tres puntos que le permiten al Barça mantener la distancia sobre el Real Madrid en la pelea por el liderato el día en el que la otra gran noticia para el barcelonismo fue el regreso de Gavi medio año después.

Cancelo, Olmo y Raphinha celebran uno de los goles del Barça. EFE

Dos penaltis para empezar

Primero a las urnas, después al partido. El barcelonismo estaba dispuesto a dar rienda suelta a su gran día también sobre el verde. El rival, a años luz de lo que podía inquietar en el Camp Nou hace años, parecía perfecto para ello, y lo cierto es que se convirtió en la víctima idónea.

Flick dejó varios hombres importantes como Lamine o Fermín en el banquillo. Imposible mirar de reojo a la eliminatoria contra el Newcastle que todavía el Barcelona tiene que definir y en la que se juega una parte muy importante de la temporada.

No importó, todo le vino de cara al conjunto culé. A los ocho minutos de juego y sin que apenas hubiera pasado nada en el partido, Cancelo se internó en el área y cayó derribado. Martínez Munuera no lo dudó ni un instante y señaló el punto de penalti. 'Penaltito', pero susceptible de ser señalado en el fútbol de hoy.

El árbitro concede penalti para el Barça por esta acción 📸#LALIGAenDAZN ⚽️ pic.twitter.com/TAXgXAZ4By — DAZN España (@DAZN_ES) March 15, 2026

Raphinha, que a cada día que pasa es más líder de este equipo, asumió la responsabilidad y transformó a lo grande. Definición perfecta a lo 'Panenka' para abrir el marcador, pero eso no había hecho más que empezar.

No pasaron ni diez minutos desde el primer penalti hasta el segundo. Prácticamente en el siguiente acercamiento peligroso del Barça al área andaluza, de nuevo el máximo castigo. Y otra vez con Cancelo como protagonista.

El portugués pisó área rival, recortó bruscamente y en ese quiebro se encontró con la mano extendida de Carmona en el suelo, que se había comido el amago. La jugada siguió, con Cancelo echándose las manos a la cabeza en señal de estupefacción, y después el VAR llamó a Martínez Munuera.

La mano del segundo penalti a favor del Barcelona ante el Sevilla. REUTERS

La foto era clara, y la interpretación arbitral fue la de señalar por segunda vez los once metros. De nuevo Raphinha. Otra vez gol. Esta vez optó por un disparo más habitual, con el interior al palo natural, y aunque Vlachodimos adivinó las intenciones no pudo hacer nada.

Cualquiera podía interpretar que el Barça estaba arrollando con el 2-0 al Sevilla en menos de 20 minutos, pero lo cierto es que dos acciones aisladas castigaron en exceso a los hispalenses.

Cerca de la media hora de juego Lewandowski estuvo a punto de hacer el tercero. El polaco, máscara protectora mediante, remató arriba después de una buena jugada de Raphinha por la izquierda.

Dani Olmo celebra su gol ante el Sevilla. REUTERS

Pero en su siguiente llegada clara los culés iban a dejar todo visto para sentencia. Bernal encontró el espacio a la espalda de la defensa despistada del Sevilla, avanzó metros por el costado izquierdo y puso el centro atrás. Por allí, llegando desde segunda línea, apareció cómodamente Olmo para, con clase y tranquilidad, definir para el 3-0.

El paseo azulgrana era ya una realidad, aunque el Sevilla quiso aferrarse al partido como pudo. Oso remató un centro servido desde el costado derecho para hacer su primer gol en Primera División y reducir diferencias. En cualquier caso, un puro espejismo.

Vuelve Gavi

Apenas inquietó el gol del Sevilla en el bando culé. Menos aún cuando en la primera jugada peligrosa del segundo acto llegó el nuevo golpe del Barça.

Fermín, que había entrado tras el intermedio, hizo de las suyas por el carril central. Conectó con Raphinha, el brasileño recibió dentro del área y armó el disparo. Tuvo suerte. El esférico tocó en Gudelj, se envenenó e hizo una parábola imposible para Vlachodimos. 'Hat-trick' a medio gas.

Otra vez, el Barcelona haciendo gala de una pegada descomunal y una efectividad máxima. Esta vez no tuvo que arrasar ni agobiar al rival en su área, le bastó con meter las que tuvo para llegar a un resultado tan abultado.

Cancelo se lleva las manos a los oídos tras marcar ante el Sevilla. REUTERS

El otro que estaba de fiesta era Cancelo. Objeto de dos penaltis en la primera parte, el lateral también quería sumarse al festival goleador. Todo empezó con una rauda carrera que arrancó en la divisoria de los dos campos, siguió con un recorte dentro del área y terminó con un tiro improvisado que se convirtió en el 5-1.

Ya no había más partido. En realidad, dejó de existir tras el segundo penalti. Ejuke puso a prueba a Joan García y también lo intentó Vargas. Ya no importaba. Como tampoco el tanto final de Vargas con el tiempo cumplido que, si acaso, maquilló un poco el resultado.

El Barça sigue con los 4 puntos de ventaja sobre el Real Madrid encarrilando La Liga cada vez más mientras espera la reafirmación de Joan Laporta en la presidencia. El Sevilla vivirá una semana más inquieto mirando de reojo al descenso.

Barça 5 - 2 Sevilla

Barcelona: Joan García; Xavi Espart, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo (Araujo, min.66); Bernal (Casadó, min.67), Pedri (Fermín López, min.46); Roony (Lamine Yamal, min.67), Dani Olmo, Raphinha (Gavi, min.82); y Lewandowski.



Sevilla: Vlachodimos; Carmona (Ejuke, min.46), Nianzou (Castrín, min.70), Gudelj, Suazo (Vargas, min.46); Agoumé (Manu Bueno, min.78), Sow; Juanlu, Alexis, Oso; y Akor (Maupay, min.46).



Goles: 1-0: Raphinha (pen.), min.9. 2-0: Raphinha (pen.), min.21. 3-0: Dani Olmo, min.38. 3-1: Oso, min.48+. 4-1: Raphinha, min.51. 5-1: Cancelo, min.60. 5-2: Sow, min.92.



Árbitro: Juan Martínez Munuera (Comité valenciano). Amonestó con tarjeta amarilla al visitante Suazo (min.37).



Incidencias: partido de la jornada 28 de LaLiga EA Sports disputado en el Spotify Camp Nou de Barcelona ante 56.483 espectadores. Antes del pitido inicial, se guardó un minuto de silencio en memoria del expresidente del Barcelona Enric Reyna.