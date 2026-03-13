Confirmado por el Real Madrid: Mendy sufre una lesión en el bíceps femoral de la pierna derecha y será baja ante el City

Ferland Mendy, con el balón en los pies durante el partido ante el Manchester City. Europa Press

Ferland Mendy no levanta cabeza. El francés vuelve a estar en el dique seco tras sufrir una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna derecha. No estará en la vuelta de los octavos de final ante el Manchester City y es seria duda para el derbi liguero ante el Atlético de Madrid.

Esta lesión supone un nuevo varapalo para un jugador que esta temporada no estaba teniendo muchos minutos endetrimento de Álvaro Carreras, quien se ha adueñado del lateral izquierdo desde su llegada.

Al francés no le quedaba otra que esperar su momento y éste llegó hace justo una semana. Ante el Celta sorprendió siendo titular y jugó todo el partido a pesar de estar tanto tiempo sin ponerse las botas.

Parte médico de Mendy. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) March 13, 2026

Y es que hasta entonces el francés tan solo llevaba un minuto disputado en La Liga. Arbeloa le puso de inicio por delante incluso de Fran García... y el francés respondió con creces.

Esa confianza se trasladó repitiendo titularidad el miércoles en la ida de los octavos de final de la Champions ante el Manchester City. No obstante, Mendy solo aguantó 45 minutos.

Arbeloa ya advirtió tras el encuentro frente al conjunto citizen que la dolencia no tenía buena pinta. El defensa sintió un calambre y el salmantino optó por no correr riesgos. Pese a la sustitución, Mendy dejó buenas sensaciones durante esos 45 minutos iniciales, mostrando una defensa sólida que evocó sus mejores actuaciones.

Confirmado el parte médico del club, el francés suma su cuarto contratiempo físico de la temporada, un curso en el que ya se ha perdido 24 partidos.

De este modo, Arbeloa se queda ahora con Fran García como único lateral izquierdo puro disponible en la plantilla aunque como segunda opción está Camavinga, quien ya ha jugado varias veces en esa posición.

Según el club, está pendiente de evolución, pero será baja en el partido de vuelta en el Etihad, como ya se barruntaba. Incluso también para el derbi ante el Atlético, con lo que podría estar fuera de los terrenos de juego hasta después del parón internacional.