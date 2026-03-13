Bartomeu desconfía de los Mossos en la investigación del 'Barçagate': "Veo muy extraña su actuación. Está siendo largo"

Josep Maria Bartomeu, a su salida de la Ciudad de la Justicia de Barcelona. EFE

Josep Maria Bartomeu ha vuelto a acudir al juzgado, aunque en este caso no lo ha hecho por el 'caso Negreira' ni tampoco por una supuesta administración desleal en el pago de comisiones durante su etapa como presidente del Barça, sino por una presunta corrupción entre particulares.

El expresidente del club azulgrana y su antiguo jefe de gabinete, Jaume Masferrer, están siendo investigados por haber pagado, según los Mossos, 2,3 millones de euros a Nicestream con dinero del club para difamar a personas del entorno del Barça críticas con su gestión.

"Nos gustó porque no tenía clientes en el mundo político [...] El Barça tradicionalmente ha tenido un control de lo que se publicaba en los medios convencionales y, con el crecimiento de las redes sociales, creíamos que también debíamos monitorizar lo que se decía en las redes", defendió ante la jueza los motivos de la contratación.

Bartomeu se mostró "muy extrañado" por la actuación de la Unidad Central de Blanqueo y Delitos Económicos de los Mossos d'Esquadra en la investigación del denominado 'Barçagate'. "Ha tardado cinco años para hacer el informe y tres días antes de declarar han presentado más documentación", señaló tras comparecer ante la titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona.

El exdirigente aseguró haber hecho "una declaración sincera" sobre los motivos que le llevaron a contratar a la empresa Nicestream para monitorizar la reputación del club en redes sociales, aunque pidió volver a declarar en las próximas semanas tras estudiar la nueva documentación aportada por la policía, que calcula "entre 5.000 y 6.000 folios más".

"Respeto cien por cien a los Mossos, pero me está extrañando mucho la actuación de esta unidad de investigación. Todo está siendo muy largo y farragoso", añadió.

Josep Maria Bartomeu, durante un acto. PAU VENTEO - EUROPA PRESS

Bartomeu situó el origen de esa decisión en el contexto de 2017, tras la salida de Neymar al PSG y la situación política en Cataluña: "La verdad es que había mucha información en las redes y no podíamos contrastarlas ni podíamos actuar".

El antiguo presidente negó que contratara la creación de perfiles para difamar a nadie, sino "un servicio de monitoreo de las redes sociales para, a partir de ahí, hacer estrategias y revertir informaciones que no eran ciertas".

Además, se desligó de la supuesta creación de esos perfiles al recordar que como presidente tenía "la representación del club", pero no trabajaba en él como un ejecutivo.

El papel de Nicestream

También defendió que la instrucción a Nicestream siempre fue "mejorar la imagen y la reputación del Barça" y que "los mensajes han de llegar a las redes sociales siempre en positivo". Sobre la ampliación del informe policial, señaló que incluye conversaciones de WhatsApp "entre personas que estamos en el club y que están sacadas de contexto".

"Aportaré las conversaciones enteras, porque dentro de un contexto más amplio se entiende mejor". Asimismo, justificó que los pagos del contrato se fraccionaran "como muchos otros en el club, como por ejemplo el de seguridad o el de limpieza", y no para evitar el control de la junta directiva, y explicó que inicialmente no informó del contrato “porque lo que hacían era confidencial".

"Tenemos que ponernos en el contexto de 2017, donde hubo enormes momentos de tensión y de mucha preocupación para todos, y queríamos saber qué estaba pasando en Cataluña", concluyó.