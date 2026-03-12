El Santiago Bernabéu apunta a convertirse en la sede de la Finalissima que enfrentará a España y Argentina

El Santiago Bernabéu gana enteros para convertirse en la sede de la Finalissima. Con Qatar, el emplazamiento previsto inicialmente, ya descartado por el estallido del conflicto bélico en Oriente Próximo, Madrid se postula como la principal alternativa para la disputa de este señalado encuentro.

El partido que enfrentará a España como campeona de Europa y a Argentina como campeona de América tendría que haberse disputado el 27 de marzo en Doha, en el estadio de Lusail. Sin embargo, la inestabilidad política de la zona dejó claro hace ya varios días que iba a ser imposible disputar cualquier evento deportivo en este lugar.

De hecho, la Federación de Fútbol de Qatar suspendió todas las competiciones. La liga local y otros partidos amistosos internacionales previstos para las próximas fechas pasaron a quedar en el aire.

Kylian Mbappé, anunciado en el videomarcador 360 del Santiago Bernabéu AFP7 / Europa Press

Desde entonces, las partes implicadas en la organización y disputa de la Finalissima se pusieron manos a la obra para buscar un lugar alternativo en el que jugar esta competición.

Se planteó la idea de Miami, aunque fue descartada rápidamente que además habría supuesto un larguísimo viaje para la mayoría de los futbolistas. También Londres, sede más cercana, pero tampoco se jugará en Inglaterra.

Pese a que se han valorado otras opciones como Lisboa o Roma, parece que Madrid y el Santiago Bernabéu tienen todas las papeletas para salir como nueva sede de la Finalissima.

Argentina, visitante

Falta ahora que tanto Conmebol como la Asociación de Fútbol Argentino acepten esta propuesta que agrada a la mayoría de las partes.

El único inconveniente para dar el OK al Santiago Bernabéu es el hecho de que Argentina jugaría claramente como visitante en un partido que, en principio, se iba a disputar en una sede neutral de la que ninguno de los dos equipos sacaría ventaja.

Por lo demás, todo son beneficios para la Finalissima si termina disputándose en el estadio del Real Madrid. Un escenario de primera categoría, con gran aforo y recién remodelado a la altura de las exigencias más altas.

Se trata además de un emplazamiento muy cercano para la mayoría de los futbolistas que jugarían este partido, ya que casi todos militan en equipos europeos.

Para el Bernabéu supondría además reafirmarse como gran candidato a albergar la final del Mundial de 2030. Un evento de gran magnitud con el que el recinto espera volver a demostrar que está capacitado más que de sobra para también convertirse en la sede de la Copa del Mundo que se disputará en España.

El 27 de marzo, fecha estipulada para la disputa de la Finalissima, en Madrid también se celebra un amistoso internacional entre Marruecos y Ecuador. El partido se juega en el Metropolitano, y eso obligará a redoblar los esfuerzos en seguridad, pero la ciudad asume tener la capacidad necesaria para que coincidan estos dos eventos.