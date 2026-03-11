Sin banderas de España ni cánticos contra Guardiola: el Real Madrid endurece las reglas en el partido contra el City

Prohibido llevar cualquier distintivo diferente a una prenda blanca en la grada de animación del Santiago Bernabéu. El Real Madrid prohibió para el partido de Champions League de esta noche la introducción de cualquier vestimenta u objeto ajeno al Real Madrid, incluidas las banderas de España.

Después de la polémica formada en el anterior partido de Champions League contra el Benfica, en el que se vio a un aficionado realizando el saludo nazi en la retransmisión de televisión, el conjunto blanco quiere evitar una nueva vergüenza.

Los dirigentes del club se reunieron con los representantes de las peñas de la grada de animación situada en el Fondo Sur y se acordó acotar las normas.

Toni, así se llama el aficionado del Real Madrid que hizo el saludo nazi en la Grada Fans, niega que lo hiciera.



"Yo cuando voy al fútbol hago así. Otro día me meto la mano en los huevos, otro día me la meto en el culo. Casualmente, hice así dos veces".pic.twitter.com/Iv3OttfFYn — Albert Ortega (@AlbertOrtegaES1) February 26, 2026

Se prohibieron, por lo tanto, la entrada de cualquier tipo de banderas que no sean las del Real Madrid, incluidas las de España, y también se quiso poner límites a los cánticos que se emitan desde esta zona de animación.

De hecho, no se permitirá realizar cánticos contra Pep Guardiola. El técnico catalán no suele ser bien recibido en el Santiago Bernabéu y en más de una ocasión se le ha dedicado algún grito al unísono, algo que también se quiere evitar en la noche de este miércoles.

El Bernabéu, apercibido de cierre

La situación es delicada para el Real Madrid. El incidente del saludo nazi en la grada visto a través de la televisión hizo que UEFA sancionara al club blanco por la actitud impropia de este aficionado.

15.000€ por conductas "racistas o discriminatorias" y sobre todo la amenaza de cerrar parcialmente el coliseo blanco si un hecho de tal índole volvía a repetirse. Este cierre parcial afectaría al Fondo Sur, precisamente donde se sitúa la grada fans.

"El Real Madrid condena este tipo de gestos y de expresiones que incitan a la violencia y al odio en el deporte y en la sociedad", se pudo leer en el comunicado que publicó después el club blanco.

Por lo tanto, si el Bernabéu reincide en este tipo de casos podría verse afectado por el cierre parcial. El Real Madrid quiere eliminar cualquier atisbo de llegar a este extremo, así que decidió reorganizar las reglas del juego con la grada de animación para evitar una nueva multa de la UEFA.