Así son Thiago Pitarch, Palacios y Manuel Ángel, los canteranos que ganan peso con Arbeloa tras su mensaje al vestuario

El Real Madrid atraviesa una de las travesías más complicadas de la temporada, con diez bajas entre lesiones y sanciones que han dejado la plantilla en cuadro justo antes de la eliminatoria de Champions contra el Manchester City.

En medio de la tormenta, Álvaro Arbeloa ha encontrado aire fresco en La Fábrica, y tres canteranos han dado un paso al frente que podría marcar el resto del curso: Thiago Pitarch, César Palacios y Manuel Ángel.

Tres centrocampistas de perfil distinto que el técnico salmantino ya conocía del Castilla y que ahora están ganando peso real en la dinámica del primer equipo.

El detonante fue el partido del viernes en Balaídos, donde el Madrid viajó con siete futbolistas del filial en la convocatoria porque Militao, Alaba, Bellingham, Camavinga, Ceballos, Mbappé y Rodrygo estaban lesionados y Huijsen, Carreras y Mastantuono cumplían sanción.

Arbeloa no solo tiró de cantera por necesidad: tras la victoria por 1-2 ante el Celta lanzó un mensaje al vestuario que sacudió el entorno y que iba dirigido a quienes, según él, no quisieron estar en Vigo.

"Estoy muy feliz por la gente que ha querido venir", dijo en rueda de prensa, dejando entrever que algún jugador del primer equipo se había 'borrado' del viaje.

Y acto seguido reivindicó a los canteranos que habían respondido con carácter donde otros no estuvieron: "Tenemos una cantera que tenemos que valorarla más. Aquí vienen los mejores jugadores del mundo, pero tenemos canteranos de muchísima calidad".

Thiago: dos titularidades seguidas

El que más está brillando es Thiago Pitarch, un mediapunta de Fuenlabrada nacido el 3 de agosto de 2007 que acaba de cumplir 18 años y ya encadena dos titularidades consecutivas con el primer equipo, frente al Getafe y el Celta.

Su trayectoria por las canteras de Madrid ha sido un zigzag formativo: pasó por Getafe, Atlético y Leganés antes de recalar en Valdebebas, donde la temporada pasada jugaba en el Juvenil B y terminó siendo pieza clave del Juvenil A de Arbeloa.

Debutó oficialmente el 17 de febrero en la ida contra el Benfica en Champions, sustituyendo a Camavinga en el minuto 94, y tras el partido no pudo contener la emoción: "Esto lo he soñado todas las noches antes de irme a la cama, el primer día que empecé a jugar al fútbol. Acabo de cumplir mi sueño con el mejor equipo del mundo y en la mejor competición".

Thiago Pitarch conduce el balón ante la presión de Borja Iglesias EFE

Lo que ofrece sobre el césped encaja con lo que Arbeloa pide: presión incansable, capacidad para recibir entre líneas sin perder el balón, movilidad constante y versatilidad para actuar como mediocentro, mediapunta o incluso falso extremo izquierdo.

En Balaídos firmó otra actuación notable y Arbeloa no escatimó elogios: "Thiago se está ganando los minutos él solo. No es cosa de mi confianza, es cosa de su fútbol. Es un jugador marca Real Madrid".

Tiene contrato hasta 2027, doble nacionalidad española y marroquí -fue tanteado por las categorías inferiores de Marruecos, pero España le convenció con la Sub18- y un perfil técnico que muchos ya comparan con el de Vitinha.

Palacios: sangre futbolística

César Palacios Pérez llega desde más lejos, tanto geográfica como simbólicamente. Nacido en Soria el 11 de noviembre de 2004, es hijo del exfutbolista César Palacios Chocarro, que desarrolló toda su carrera entre Osasuna y el Numancia.

El joven creció en la cantera numantina, donde pasó diez años antes de que el Madrid le fichara en 2020 para el Juvenil C.

Desde entonces ha ido quemando etapas con solvencia: ganó la Copa del Rey juvenil y la Copa de Campeones en 2023 y se ha consolidado como uno de los jugadores más determinantes del Castilla en Primera Federación, donde lleva 63 partidos y 13 goles con el filial.

Con 1,82 metros y pie derecho dominante, Palacios es un mediapunta con olfato de gol, capaz de romper líneas y también de asociarse en espacios reducidos.

César Palacios, durante el partido del Real Madrid contra el Celta de Vigo Europa Press

Debutó con el primer equipo el 14 de enero en la eliminación de Copa del Rey ante el Albacete, entró en el minuto 75, dio dos pases clave y firmó un 83% de acierto en el pase, números llamativos para un estreno en un contexto de máxima tensión.

Después llegó su noche en la Champions, el 25 de febrero frente al Benfica en la vuelta del playoff, donde saltó al campo en el minuto 84 y contribuyó a la victoria que clasificó al Madrid para octavos.

Y en Vigo completó el triplete de debuts al estrenarse en Liga, sustituyendo a Arda Güler en el minuto 65, con un disparo dentro del área y varias acciones ofensivas que llamaron la atención. A sus 21 años y con cláusula de 50 millones, su camino ya no parece el de una aparición puntual.

El capitán que llevaba años llamando a la puerta

El tercer nombre es quizá el que más tiempo lleva esperando su momento. Manuel Ángel Morán Ibáñez nació el 15 de marzo de 2004 en Albaida del Aljarafe, un pueblo sevillano de apenas 3.000 habitantes, y se formó en las categorías inferiores del Sevilla antes de que el Madrid le fichara en 2018 para el Cadete B.

Mediocentro organizador, ambidiestro, creativo y con un don especial para conducir el balón y romper líneas, Manuel Ángel es el capitán del Castilla y el jugador al que el propio Raúl, cuando dirigía el filial, señalaba como diferente: "No tenemos ningún jugador parecido".

Con solo 1,70 metros, su físico le ha jugado malas pasadas: varias lesiones frenaron su ascenso en temporadas anteriores y le impidieron aprovechar una pretemporada con el primer equipo en la era Xabi Alonso.

Pero Arbeloa, que le conoce desde el Juvenil A, nunca le perdió de vista. Le hizo debutar oficialmente en la Copa del Rey contra el Albacete en enero y después le incluyó en la convocatoria de Champions para la vuelta contra el Benfica.

Manuel Ángel, durante una acción defensiva en el Celta - Real Madrid EFE

En Balaídos entró desde el banquillo y dejó detalles de su repertorio, incluido un robo de balón que inició la jugada del gol de la victoria en el descuento y que Arbeloa destacó expresamente en rueda de prensa.

A sus 21 años, con contrato hasta 2027 y un valor de mercado en torno al millón de euros, equipos de Primera y Segunda ya se han interesado por él, pero su apuesta sigue siendo vestir de blanco.

Arbeloa, el hilo conductor

Los tres comparten un denominador común: Arbeloa. El técnico les dirigió en categorías inferiores, conoce sus virtudes y sus límites, y desde que asumió el banquillo del primer equipo en enero ha cumplido una promesa implícita de dar oportunidades reales a la cantera, no solo minutos testimoniales.

Su mensaje tras el Celta fue también una advertencia a los pesos pesados del vestuario: mientras algunos se caen de las convocatorias por razones que el entrenador no quiso detallar, los canteranos están dispuestos a competir por cada minuto.

Con la eliminatoria ante el Manchester City a la vuelta de la esquina, la gran pregunta es si alguno de los tres, especialmente Pitarch, mantendrá su sitio en un once de máxima exigencia europea.

Lo que ya nadie discute es que La Fábrica, en el momento más delicado de la temporada, ha dado la cara cuando más falta hacía.