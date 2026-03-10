El palo de Arbeloa al "candidato Laporta": "Creo que fue él quien cuadriplicó los pagos a Negreira, no hay que decir más"

Álvaro Arbeloa compareció este martes en la sala de prensa de Valdebebas para analizar el encuentro de ida de los octavos de final de la Champions League que enfrentará al Real Madrid con el Manchester City este miércoles en el Santiago Bernabéu (21:00h).

Sin embargo, la pregunta más comentada de la comparecencia no tuvo que ver con táctica ni con lesiones, sino con las recientes declaraciones de Joan Laporta, candidato a la reelección como presidente del FC Barcelona en los comicios del 15 de marzo.

Laporta calificó los pagos del club azulgrana a José María Enríquez Negreira como algo "absolutamente legal y súper bien hecho" en su entrevista en El Partidazo de COPE de este lunes.

La respuesta de Arbeloa fue tan breve como contundente. Con una sonrisa apenas disimulada, el técnico madridista preguntó primero quién había hecho esas declaraciones y, al confirmársele la identidad, soltó: "¡Ah, sí, el candidato Laporta! Creo que fue él quien cuadruplicó los pagos a Negreira. Así que no hace falta decir mucho más".

Un dardo que apunta directamente a una de las zonas grises del caso: durante el primer mandato de Laporta (2003-2010), los pagos al entonces vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros se multiplicaron por cuatro, pasando de unos 145.000 a más de 573.000 euros anuales, según la documentación publicada a lo largo de la instrucción judicial.

Álvaro Arbeloa, en el entrenamiento del Real Madrid EFE

No es la primera vez que Arbeloa recurre al 'caso Negreira' para responder a las provocaciones del entorno azulgrana. Ya en febrero, en la previa del duelo europeo ante el Benfica, aseguró que el mayor escándalo del fútbol español era que, tras tres años desde que estalló la investigación, el asunto seguía sin resolverse.

Y a principios del mismo mes, ante el Valencia, insistió en que "nadie entiende que el escándalo más grande del fútbol español siga sin resolverse".

Siete bajas para el City

En el plano deportivo, Arbeloa afronta su estreno en una eliminatoria de octavos como técnico madridista con una enfermería repleta. A las bajas de larga duración de Rodrygo, Militão y Bellingham se sumó este lunes la de Álvaro Carreras, diagnosticado con una lesión en el gemelo de la pierna derecha.

Mbappé, que arrastra problemas de rodilla desde diciembre, ha regresado a los entrenamientos, aunque el técnico pidió prudencia: "Está mucho mejor, pero hay que ir día a día. Ha vuelto con grandes sensaciones".

Sobre el partido en sí, el entrenador salmantino no quiso esconderse: "Considero que mañana saldremos a ganar", zanjó cuando le sugirieron si un empate podría ser aceptable.

También elogió a Guardiola al advertir que el técnico catalán "siempre tiene una sorpresa preparada" y que se sorprendería si el City no presentara algún esquema o variante nueva.

Arbeloa reivindicó además el papel de los canteranos, recordando su rendimiento en Balaídos, y aseguró que "están preparados para partidos como el de mañana".

La ida de una eliminatoria que se ha repetido en cinco de las últimas seis temporadas servirá, más allá de lo deportivo, para medir la capacidad de un Real Madrid mermado pero con la motivación intacta de seguir vivo en la competición que más define al club.