El Atlético de Madrid castiga el circo del Tottenham y vuela firme hacia los cuartos de final de la Champions League

El conjunto colchonero volvió a mostrar su versión más arrolladora y aprovechó los errores de bulto de los ingleses para matar la eliminatoria en el partido de ida.

Atlético

Tottenham

El Atlético de Madrid ya se ve en los cuartos de final de la mejor competición del mundo. La versión de las grandes citas de esta temporada volvió a aparecer de manera fulminante para matar en la ida a un Tottenham víctima de errores inadmisibles. [Así vivimos la victoria del Atlético de Madrid ante el Tottenham en Champions League]

Quince minutos duró la eliminatoria. Los mismos que tardó el equipo inglés en pegarse tres tiros en el pie para jolgorio del Metropolitano. El Atlético agradeció los regalos, puso el piloto automático y goleó sin apenas despeinarse a un rival en estado de descomposición.

Esta vez nadie piensa ya en sufrir en el partido de vuelta. El Tottenham no mete miedo, y el equipo colchonero sigue ganando en confianza a cada paso que da. Una temporada que iba camino del desastre, vuelve a coger fuerza en pleno mes de marzo y ya nada le impide a este equipo volver a ilusionarse.

Llorente celebra su primer gol ante el Tottenham. REUTERS

La pesadilla de Kinsky

En este duelo Premier-La Liga no hubo color. El Atlético salió enfervorecido al campo, alentado por un Metropolitano que se vistió de gala, y los errores infantiles del Tottenham hicieron el resto. El cóctel resultó una bomba rojiblanca que le hace poner pie y medio en los cuartos de final.

Los de Simeone fueron valientes de nuevo, y cuando deciden ir arriba suelen pasar cosas. Fruto de la presión inicial Lookman puso un centro peligroso que no encontró rematador a los pocos instantes de juego, una acción que supondría tan sólo el preludio de lo que estaba por venir.

A los cinco minutos se encendieron los focos del gran circo que iba a montar el Tottenham en el Metropolitano. Kinsky, el portero suplente que tan sólo había jugado dos partidos en toda la temporada y al que le dieron la titularidad en plena Champions, empezó su particular show.

😱 NO PUEDE SER.



El drama de Antonín Kinský. Dos intentos fallidos de pase, dos goles.



La fiesta del Atlético de Madrid en la primera parte. #UCL #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/8S0FD8oCPz — Movistar Plus+ Deportes (@MPlusDeportes) March 10, 2026

Se resbaló el guardameta checo al intentar despejar un balón. El regalo lo recogió Lookman, que conectó con Julián Álvarez, y este con Llorente. El español, llegando desde atrás, se plantó en el punto de penalti para empujar a placer y hacer el primero.

Diez minutos tardó el Tottenham en pisar el área rival por primera vez. Un lanzamiento de Tel desde fuera del área que atrapó sin consecuencias Oblak, pero el circo iba a entregar enseguida una nueva función.

Antes del cuarto de hora Llorente peleó un balón, Van den Ven se resbaló de forma desafortunada y dejó a Griezmann, que estaba por allí, mano a mano ante Kinsky. Esta vez el portero no iba a tener culpa de nada, pero tampoco pudo evitar el 2-0.

Kinsky, consolado por sus compañeros. REUTERS

Habían aparecido los trapecistas, los funambulistas y faltaban los payasos. El circo tenía una nueva entrega reservada para el minuto siguiente, de nuevo con Kinsky como actor principal.

En su intento de despejar una cesión cómoda, le pegó una patada al aire en lugar de contactar con el balón y dejó que Julián Álvarez hiciera el tercero en la línea de gol. 3-0 en quince minutos, tres errores inadmisibles para la élite, menos para la Champions League, que definían la eliminatoria.

Tudor, el entrenador del Tottenham que había apostado por Kinsky, reconoció su error y machacó al guardameta. Decidió sustituirle tras el tercer tanto. El checo se marchó presto a los vestuarios entre el consuelo de varios de sus compañeros, incluido Vicario, quien recuperó su lugar en el once.

Julián Álvarez, con su particular celebración. REUTERS

El Atlético estaba desatado para entonces. Con el modo apisonadora activado al igual que el día del Barça en la Copa del Rey, consiguió el póquer a los 22 minutos. Una falta perfectamente puesta por Griezmann se envenenó, encontró el paradón de Vicario, pero Le Normand estaba por allí para aprovechar el rechace y mandar la bola a la cazuela.

Tenía aquello tintes dramáticos para el Tottenham, que encontró la manera de sacudirse con el gol de Pedro Porro todavía antes de la media hora de juego. Festival de goles. Y pudieron ser más si el tiro al palo de los Spurs hubiera ido un poco más centrado, o si Llorente hubiera acertado al filo del descanso.

Sigue la fiesta

El paseo del Atlético iba a continuar en la segunda mitad. El Tottenham era una caricatura que se rompía a pedazos, y no iba a haber conato alguno de remontada. No ante un Atleti que no quería susto alguno.

Aún así tuvo que hacer de las suyas Oblak ante un remate de Richarlison que sacó con una intervención magistral. Esa parada, curiosamente, se convirtió en el nacimiento del quinto gol rojiblanco.

El despeje, un 'melonazo' al aire de Madrid, lo convirtió en un tesoro Griezmann con un toque mágico. La conexión con Julián Álvarez terminó en lo que tenía que terminar. Con todo el campo despejado, la araña recorrió metros, se plantó mano a mano dentro del área y no perdonó. Fiesta interminable en el Metropolitano.

🖐️ Manita del Atlético de Madrid.



El paradón de Oblak, el toque mágico de Griezmann y la definición de Julián Alvárez.#UCL #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/v6kgo21K2G — Movistar Plus+ Deportes (@MPlusDeportes) March 10, 2026

En ese ambiente festivo la hinchada se divirtió y pudo recibir por todo lo alto a Pablo Barrios. El canterano volvió tras un mes fuera por lesión y se llevó una tremenda ovación. Como la de Marcos Llorente, ídolo absoluto.

En el cúmulo de errores que se había convertido el partido, el Atlético de Madrid también quería poner su granito de arena. Un error en su propia área fue castigado con dureza por Solanke, que hizo más corta la brecha y recordó a los de Simeone que nadie puede relajarse en Champions.

Hubo tiempo para que el Metropolitano le recordara a Griezmann todo lo que le aprecia en su sustitución, por si todavía está rumiando aquello de marcharse a Estados Unidos. El Atlético se ve en cuartos de final de la Champions, y quién sabe si allí incluso evitará cruzarse de nuevo con el Barça.

Atlético de Madrid 5 - 2 Tottenham

Atlético de Madrid: Oblak; Pubill, Le Normand, Hancko, Ruggeri; Giuliano, Llorente (Sorloth, m. 69), Cardoso, Lookman (Pablo Barrios, m. 69); Griezmann (Koke, m. 81) y Julián Alvarez (Nico González, m. 73).



Tottenham; Kinsky (Vicario, m. 17); Pedro Porro, ‘Cuti’ Romero, Danso, Van de Ven, Spence (Xavi Simons, m. 83); Gray, Pape Sarr; Tel (Gallagher, m. 46), Kolo Muani (Solanke, m. 46) y Richarlison (Joao Palhinha, m. 68).



Goles: 1-0, m. 6: Llorente. 2-0, m. 14: Griezmann. 3-0, m. 15: Julián Alvarez. 4-0, m. 22: Le Normand. 4-1, m. 26: Pedro Porro. 5-1, m. 55: Julián Alvarez. 5-2, m. 76: Solanke.



Árbitro: Serdar Gözübüyük (Países Bajos). Amonestó con tarjeta amarilla a los visitantes Spence (m. 4), Richarlison (m. 60), Gray (m. 62), Danso (m.80) y ‘Cuti’ Romero (m. 85).



Incidencias: partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones, disputado en el estadio Metropolitano ante 64.168 espectadores.