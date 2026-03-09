Hansi Flick responde sobre Xavi Hernández: "Somos compañeros, sé la verdad y me la quedo para mí"

Hansi Flick se enfrentó este lunes a los medios de comunicación en la previa del partido de ida de los octavos de final de la Champions League ante el Newcastle. Con lo deportivo en juego, estaba claro que muchas preguntas para el entrenador iban a ir en clave electoral.

Xavi Hernández habló en La Vanguardia y cargó duramente contra Joan Laporta. Sobre sus palabras le preguntaron a Hansi Flick ya en Inglaterra: "Xavi y yo somos colegas y tenemos una buena relación. Le he visitado y he hablado con él cuando entrenaba, pero es algo privado que no tiene que ver con la prensa. Sé todo, sé la verdad y me la quedo para mí".

También le preguntaron a Hansi Flick si consideraba que el momento elegido por Xavi Hernández para volver a hablar públicamente era ahora, en plenas elecciones a la presidencia del Barcelona.

"Él es el que debe responder si es el momento adecuado para hablar o no. Yo espero que no afecte al equipo", comentó brevemente el técnico germano, tratando de salir del paso y centrar la discusión en lo deportivo.

"Me centro en este partido, en mañana, en mi equipo...", dijo el exentrenador del Bayern de Múnich. Se quiso además descargar de la presión de seguir hablando de las elecciones: "Eso son cosas para el presidente".

Sobre Deco

Tampoco se libró Hansi Flick de las preguntas sobre Deco y su posible marcha si Joan Laporta no sale reelegido como presidente del Fútbol Club Barcelona. La relación del alemán con el exjugador es muy buena, y así lo ratificó el técnico.

"Desde el primer día he trabajado muy a gusto con Deco y Bojan. No sólo analizamos el primer equipo, también a los jugadores de La Masia. Hablamos cuando llegué de Casadó, Bernal y Gerard Martín... Tenemos la misma idea".

No obstante, trató de seguir echando balones fuera para hablar de lo deportivo: "Esta es una de las semanas más importantes de nuestra temporada. Tenemos que centrarnos en los partidos. Vamos todos a una. Hemos creado un equipo para el futuro. Queremos que todo funcione y dar el cien por cien. Respeto mucho al Newcastle y tenemos que centrarnos en mañana".

La Premier es mejor

Los octavos de final de la Champions League arrojaron un triple enfrentamiento entre equipos españoles e ingleses. En los últimos años, la discusión acerca de la superioridad de la Premier League sobre La Liga se ha acrecentado, y Flick mostró su predilección por el fútbol británico.

"Para mí es la mejor liga del mundo. Tienen mucho dinero para fichar a los mejores jugadores. Nosotros tenemos que jugar con nuestra filosofía y es lo que queremos demostrar mañana en el partido", comentó el germano.

Además, Flick hizo referencia a la necesidad de evitar desconexiones como la eliminatoria ante el Atlético: "El Newcastle juega bien, presionará bien en el uno contra uno, es rápido en ataque... tenemos que defender muy bien. Los dos partidos cuentan porque esto es una eliminatoria y ya lo vimos contra el Atlético en la Copa. Tenemos que tener cuidado, y lo tendremos", aseveró.