La casa de Iker Casillas (44) en una urbanización de lujo de Madrid: un ático de 300 m2 interiores y con 6 terrazas

Iker Casillas abrió el pasado mes de noviembre las puertas de uno de los hogares más exclusivos de la urbanización La Finca, en Pozuelo de Alarcón, donde reside desde su regreso definitivo a Madrid.

El exguardameta del Real Madrid y de la selección española vive en un impresionante ático de lujo valorado en más de dos millones de euros, con más de 300 metros cuadrados interiores y seis terrazas privadas. En este espacio de diseño moderno y distribución abierta, Casillas ha encontrado la combinación perfecta de confort, privacidad y estilo.

El salón principal, que el propio Casillas ha mostrado en varias ocasiones en sus redes sociales, se ha convertido en uno de los rincones más admirados de la vivienda. Con un estilo contemporáneo, luminoso y con predominio de materiales naturales, este espacio es el corazón de su día a día.

La residencia se ubica en La Finca, una de las zonas más exclusivas de Pozuelo de Alarcón, conocida por su alta seguridad, amplias zonas verdes y propiedades de gran valor arquitectónico.

El ático, adquirido tras su separación de Sara Carbonero, destaca por su diseño minimalista y su distribución en varios niveles. A los más de 300 metros cuadrados interiores se suman seis terrazas exteriores: una convertida en solárium y otra equipada con jacuzzi privado.

Iker Casillas, el 8 de enero de 2026. europa press

Los espacios están concebidos para maximizar la luz natural, gracias a grandes ventanales y cerramientos acristalados que bañan todas las estancias de luz.

El interior se caracteriza por tonos neutros, maderas claras y detalles en piedra y acero, creando una atmósfera moderna pero cálida. Paredes en blanco y beige aportan luminosidad, mientras que los suelos de madera natural conectan visualmente todas las áreas. La decoración, elegante y discreta, se complementa con piezas contemporáneas y textiles en tonos grises, tierra y azul humo.

Un ático muy exclusivo

El ático cuenta con varias zonas de estar, comedor independiente, cocina abierta, dormitorios con baños en suite, despacho personal y un gimnasio privado. Cada terraza ofrece un ambiente diferente, con mobiliario de exterior en fibra trenzada, zonas chill out y áreas ajardinadas, ideales tanto para el ocio como para la relajación.

El salón principal se erige como el verdadero epicentro de la vivienda. Amplio y luminoso, combina comodidad y estilo con funcionalidad. Un sofá modular gris ocupa el centro de la estancia frente a una mesa de mármol blanco con patas metálicas, mientras las paredes en tonos arena y los suelos de madera natural crean un ambiente cálido.

La iluminación indirecta mediante tiras LED y lámparas de diseño aporta un toque sofisticado, mientras que una estantería empotrada con iluminación perimetral exhibe libros, recuerdos y trofeos que rememoran la trayectoria deportiva del exfutbolista.

Entre los elementos más llamativos destaca la televisión empotrada en la pared, acompañada de un sistema de sonido envolvente y altavoces integrados en el techo. La tecnología doméstica, con sistemas de climatización, iluminación y persianas automatizadas, se controla mediante domótica, haciendo del espacio un hogar cómodo y moderno.

El área de comedor, contigua al salón, se define con una mesa de madera maciza y seis sillas tapizadas en color topo bajo una lámpara colgante de líneas geométricas. Desde allí se accede a una de las terrazas principales, equipada con sofás y mesas bajas de exterior, ideal para reuniones al aire libre. Los detalles decorativos, desde cuadros de gran formato hasta alfombras de fibras naturales, refuerzan el estilo contemporáneo que caracteriza toda la vivienda.

La Finca, residencia de numerosos deportistas, empresarios y personalidades públicas, es sinónimo de privacidad, seguridad y diseño urbanístico de alto nivel. Sus amplias parcelas rodeadas de vegetación ofrecen un estilo de vida tranquilo, a solo unos minutos del corazón de Madrid, consolidando al ático de Casillas como uno de los hogares más codiciados de la capital.