Brasil se avergüenza: una batalla campal en la final entre Cruzeiro y Atlético Mineiro acaba con 23 expulsados

La final del Campeonato Mineiro debía ser una fiesta del fútbol en Belo Horizonte y terminó convertida en motivo de vergüenza nacional para Brasil.

Cruzeiro se proclamó campeón con un 1-0 ante Atlético Mineiro, pero el título quedó sepultado por una batalla campal que derivó en un récord tan absurdo como elocuente: 23 expulsados tras el pitido final.

Hasta el tiempo añadido, el clásico seguía el guion de una final tensa pero dentro de los límites. Cruzeiro mandaba gracias a un cabezazo de Kaio Jorge en la segunda parte y Atlético Mineiro apretaba en busca del empate, con un clima caliente por las protestas al árbitro Matheus Candançan y un gol muy ajustado que el perdedor consideró dudoso.

🤬🇧🇷 SE AGARRARON A LAS PIÑAS EN EL CLÁSICO ENTRE CRUZEIRO Y MINEIRO.pic.twitter.com/A0dZ6zq4Lb — Sudanalytics (@sudanalytics_) March 8, 2026

Todo estalló ya con el partido prácticamente cerrado, en una acción dentro del área en la que el portero de Cruzeiro, Christian, y el guardameta rival, Everson, terminaron cara a cara.

Lo que empezó con empujones se transformó en una pelea descontrolada con puñetazos, patadas, jugadores corriendo de un área a otra y hasta una patada voladora de Lucas Villalba dirigida a Hulk que dio la vuelta al mundo en redes sociales.

Las imágenes muestran a futbolistas de ambos equipos participando en distintas escaramuzas, con varios duelos individuales dentro y fuera del área, mientras el resto trataba de separar o se sumaba al caos. Llama la atención una escena en la que Hulk intenta golpear por la espalda al argentino Lucas Romero, que llega a girarse para responder, en un carrusel de agresiones difícil de justificar en una final profesional.

El árbitro, desbordado en ese momento, no mostró ni una sola roja sobre el césped y dejó que los jugadores se marcharan al túnel en medio de la tensión generalizada. Lo que sí que solicitó fue protección policial para poder abandonar el campo sin correr ningún riesgo.

La verdadera dimensión del escándalo se conoció horas después, cuando se hizo pública el acta arbitral. Candançan consignó 23 expulsiones -12 jugadores de Cruzeiro y 11 de Atlético Mineiro- y explicó que muchos fueron sancionados "por, durante la pelea generalizada tras finalizar el partido, lanzar y golpear a puñetazos y patadas a los adversarios, no siendo posible presentar la tarjeta roja debido al tumulto".

Entre los castigados figuran nombres importantes como Everson, Renan Lodi, Hulk, Junior Alonso o Alan Franco en el lado albinegro, y Christian, Lucas Romero, Kaio Jorge o Lucas Villalba en el campeón.

Ya en la rueda de prensa pospartido, el capitán del Atlético Mineiro Hulk, pidió perdón por los hechos que habían ocurrido pero reconoció que ya había avisado al árbitro de que algo así podía suceder: "Le dije al árbitro desde el principio del partido que las cosas iban a salir mal. Tenía miedo de arbitrar la final, no tiene personalidad".

Tachando así al colegiado como uno de los culpables. Otro escándalo en el fútbol brasileño que daña la competición y la imagen que transmite al resto del mundo.