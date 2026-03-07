La rebelión del Real Madrid para salir de la crisis: Arbeloa encuentra en Tchouaméni un líder y la cantera le responde

Celta Vigo

Derrota en Pamplona ante Osasuna. Derrota frente al Getafe en el Bernabéu. Minuto 93 de partido contra el Celta y el 1-1 impera en el electrónico de Balaídos. Las crónicas ya estaban preparadas: "El Real Madrid sigue sin levantar cabeza y ya son tres partidos seguidos sin ganar en Liga". No obstante, a este club nunca se le puede dar por muerto.

El conjunto blanco duerme a un punto del Barça en la lucha por el liderato tras salir reforzado de Vigo. Con hasta diez bajas se plantó la expedición en la ciudad gallega y aun así fue muy superior en el juego a su rival.

Arbeloa demostró personalidad. El salmantino arriesgó poniendo en el lateral izquierdo a Mendy por delante de Fran García, el francés venía de no jugar en los últimos cinco partidos (tan solo había jugado 22 minutos en este 2026); repitió dándole la titularidad a Thiago Pitarch en un nuevo ejercicio de confianza tras lo sucedido ante el Getafe y sentó a Arda Güler en el 65' para dar entrada a César Palacios.

El fondo de armario del Real Madrid es amplio. Gonzalo volvió a tener minutos (17 concretamente) y debutó en el primer equipo Manuel Ángel. En Balaídos jugaron hasta tres jugadores del Castilla. Y es que la cantera está teniendo una importancia en el primer equipo que hacía años no se veía.

Sin embargo, si algún mérito se le reconoce a Arbeloa en los dos meses que lleva ejerciendo como entrenador del conjunto blanco es la resurrección de Vinicius, aunque un nuevo jugador se ha sumado a la causa.

Aurélien Tchouaméni atraviesa uno de sus mejores momentos desde que llegó al Real Madrid, si no el mejor. El francés ha asumido la jefatura en la medular y tanto su trascendencia como su jerarquía es indiscutible.

Si al jugador que aparece en todas partes y cumple con su labor de jugar muy alto para robar en la presión le sumas el gol, la garantía que te transmite es mayúscula. Tchouaméni maneja el timón de un barco que navega siempre en mareas altas como es el Real Madrid, aunque al francés no le está pudiendo la presión.

La celebración de Tchouaméni junto a Thiago Pitarch Reuters

Autor del gol del empate ante el Benfica en el Bernabéu, volvió a ver puerta dos semanas después ante el Celta marcando el primer gol del encuentro.

En un saque de esquina, Trent asistió en corto a Güler, quien vio al francés completamente solo en la frontal. Aurélien, de primeras, envió el balón al fondo de la portería. En Liga llevaba sin marcar desde el 13 de abril de 2024, cuando le marcó al Mallorca en el Bernabéu.

Casi 11 meses sin ver puerta para un jugador que a pesar de que su aportación nada tiene que ver con los goles, ha demostrado ser eficaz cuando demuestra el atrevimiento de levantar la cabeza y tener entre ceja y ceja la portería rival.

Las soluciones de urgencia

En Balaídos, el francés fue el encargado de engrasar una sala de máquinas que ya resultó inédita ante el Getafe con Thiago Pitarch, Valverde y Arda Güler, aunque aún cuesta reconocer. Y es que Arbeloa se ha sacado un nuevo truco bajo la manga con la irrupción del madrileño.

Pitarch volvió a mostrar su personalidad y descaro. El mismo que enseñó al público del Bernabéu hace tan solo cinco días ante el conjunto azulón y que provocó los pitos de la afición hacia su entrenador al cambiar al joven mediocentro. El de Fuenlabrada es una de las mejores noticias del Real Madrid esta temporada. Un diamante en bruto que Arbeloa se está encargando de pulir poco a poco.

Thiago Pitarch conduce el balón ante la presión de Borja Iglesias. EFE

Porque Thiago Pitarch ofrece mucha energía al equipo en la presión y mucha movilidad en la circulación. A sus 18 años no le asusta la presión y eso se nota cuando tiene el balón.

"Tiene personalidad, esfuerzo, capacidad de presionar, siempre quiere el balón, busca la mejor opción... necesitamos jugadores tan dinámicos como él para atacar este tipo de defensas. Gente con esa movilidad. Hoy hay que poner en valor el gran partido que ha hecho", se rindió ante él su entrenador en la rueda de prensa posterior al partido.

"Es bueno que se asiente y juegue. Se está ganando los minutos; no es cosa de mi confianza, sino de su fútbol. Y se corresponde muy bien con lo que es un jugador del Real Madrid. Por fútbol y esfuerzo, es 'marca Real Madrid'"; añadió el salmantino.

Ferland Mendy, presionado por Jutglà. Europa Press

Arbeloa ha encontrado en la cantera el fondo de armario idóneo para cubrir la plaga de lesiones que atraviesa en estos momentos el conjunto blanco. Como Pitarch, Gonzalo, César Palacios y Manuel Ángel se sumaron a la causa de un entrenador que les conoce mejor que nadie, les traslada confianza y estos responden.

Si la titularidad de Thiago fue una sorpresa, lo fue aún más la de Mendy. El francés tan solo llevaba un minuto disputado en La Liga y Arbeloa le puso de inicio por delante incluso de Fran García... y el francés respondió con creces.

La autopista que se encontró el Celta en la banda de Trent no la dispuso en el costado izquierdo. A pesar de que en los primeros minutos se notó su inactividad, se mostró muy solvente, ofreciendo seguridad defensiva aunque su capacidad para generar peligro en ataque es su asignatura pendiente.

"Con él es más fácil que el Madrid gane y eso es decir mucho. Necesitamos jugadores como él que ayuden cada día y que rindan cada vez que juegan", expresó Álvaro Arbeloa.

Un desafío mayúsculo

Superado el primer examen importante del mes, el conjunto blanco ya tiene la mente puesta en el partido del martes donde se verá las caras ante el Manchester City en la ida de los octavos de final de la Champions.

Habrá que ver cuántos jugadores recupera el salmantino, pero lo que está claro es que con este equipo donde Vinicius y Valverde siguen tirando del carro en los peores momentos, además de la cantera, todo es posible en el Real Madrid.