Fermín López, futbolista del Barça, 22 años: "Mis padres flipan mucho más que yo con todo lo que me está pasando"

Si Fermín López echara la vista atrás, seguramente no habría imaginado todo lo que le está sucediendo en la actualidad. El centrocampista de El Campillo (Huelva) se ha convertido en uno de los pilares del FC Barcelona, tras recorrer un camino ascendente que comenzó en las categorías inferiores y lo llevó hasta la élite.

Un éxito que ha llenado de orgullo a sus padres, quienes también se muestran sorprendidos por los logros que su hijo ha acumulado en los últimos años.

López inició su formación en las juveniles del Recreativo de Huelva y, posteriormente, en las del Real Betis, antes de trasladarse a La Masía en busca de un lugar en el exigente mundo del fútbol.

En 2022, el Barcelona decidió renovar su contrato, aunque esa misma temporada estuvo cedido en el Linares Deportivo. Su entrega y constancia le permitieron integrarse en el primer equipo azulgrana al año siguiente, donde ha dejado su impronta. Además, en 2024, conquistó la Eurocopa y la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París con la Selección Española.

Fermín no solo se ha convertido en un habitual de las convocatorias nacionales, sino que también se ha consolidado como un jugador imprescindible en el Barça.

Fermín López celebra uno de sus goles ante el Olympiacos. REUTERS

Hansi Flick ha confiado en la juventud de su plantilla, y López ha respondido con actuaciones destacadas en partidos clave. Su vida ha cambiado radicalmente en los últimos años, un reflejo del esfuerzo y la dedicación invertidos.

El jugador ha reconocido que resulta difícil imaginar un cambio tan profundo. No obstante, ha mantenido los pies en la tierra, peleando por su lugar en el equipo azulgrana. Su familia ha sido un apoyo fundamental en este proceso.

"Mi familia es muy humilde y siempre me ha ayudado en todo, inculcándome a mantener los pies en el suelo. Gracias a ellos, afronto todo con tranquilidad y naturalidad", declaró en una entrevista el verano pasado.

La relación con sus padres

Durante esa conversación, López también reveló cómo mantiene el contacto con sus padres a pesar de la distancia. "Hablamos a diario, pero ellos se sorprenden aún más que yo con todo lo que me está pasando", confesó sobre la reacción de sus progenitores ante su éxito.

"Uno no se da cuenta de lo que logra hasta que pasa un tiempo. Pero ellos están muy contentos y me animan a seguir trabajando, porque todavía queda mucho por delante. Pasaron malos momentos cuando tuve que irme al Linares, y ahora me alegra especialmente por ellos", añadió.

A lo largo de su trayectoria, Fermín también ha enfrentado desafíos físicos, comunes en futbolistas jóvenes que compiten con mayores. "Hasta juveniles, cuando hice el cambio y las cosas empezaron a mejorar, fue duro. Me afectaba ver que no podía hacer ciertas cosas por mis limitaciones físicas", reconoció.

En La Masía, sin embargo, encontró un entorno que favoreció su desarrollo integral. "Al principio fue difícil porque echaba de menos a mi familia y a mis amigos, pero allí te tratan muy bien y te ofrecen todas las facilidades para crecer como persona y como futbolista. He hecho grandes amigos", explicó sobre su etapa en el emblemático centro de formación catalán.

Fermín también ha mantenido vínculos sólidos con compañeros de aquella época. Su complicidad con Gavi es evidente dentro y fuera del campo, y ha cultivado relaciones cercanas con otros jóvenes talentos de la Selección Española, como Lamine Yamal o Nico Williams, con quienes ha compartido concentraciones y momentos clave de su carrera.