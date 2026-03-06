Carlos Dotor, un mirlo del Real Madrid en propiedad del Celta: "Cuando veo dónde está el equipo de Claudio, me lo creo"

Carlos Dotor, en un collage, durante sus etapas en el Real Madrid y en el Celta Real Madrid / RC Celta

Criado en la cantera del Real Madrid, propiedad del Celta de Vigo y actualmente futbolista cedido en el Málaga CF, en Segunda División. Carlos Dotor observa con especial interés el duelo de este viernes entre estos dos clubes que han marcado su carrera. Desde la distancia -esta vez como espectador- analiza para EL ESPAÑOL el gran momento del equipo de Claudio Giráldez y la exigencia perpetua del club blanco.

Pregunta. Uno de los hombres del momento en Primera División es Claudio Giráldez, el entrenador del Celta. ¿Qué nos puedes decir de él?

Respuesta. Lo que está haciendo es increíble y muy bonito para la ciudad y para los aficionados. Cuando cogió al equipo en febrero yo seguía allí y ya se notaba algo diferente. Es un entrenador cercano, que te explica las cosas y te da soluciones. Me pareció un entrenador buenísimo y los jugadores están respondiendo.

P. Además, rompe con la tendencia que está habiendo en el fútbol de apostar por exjugadores en los banquillos.

R. Sí. Está demostrando que no hace falta haber sido una gran estrella de Primera División para ser un gran entrenador, que parece un poco la tendencia actual. Claudio venía de la cantera, asumió un equipo que estaba mal en Primera y mira cómo lo tiene.

P. ¿Te sorprendió su impacto?

R. Hay gente muy preparada que no ha jugado a nivel profesional pero que tiene muchísimo que enseñar y sabe mucho de fútbol. Cuando conocí a Claudio me dejó muy buenas sensaciones. Gestionaba bien el equipo, nos convencía de su idea. No diría que me sorprende del todo: no es normal lo que está haciendo, pero cuando veo al Celta y dónde está, me lo creo, porque entrena muy bien.

Carlos Dotor, jugador del Málaga CF, posa para EL ESPAÑOL de Málaga en los pasillos de La Rosaleda EEM

P. En el otro lado está el Real Madrid, que vive uno de esos momentos en los que todo parece saltar por los aires, pero todavía puede ganar Liga y Champions.

R. El Madrid es así. Puede ganar la Liga o la Champions y aun así parece que está en un momento crítico. Pero es que un equipo no puede ganar todo siempre. Hace no mucho ganaron la Champions y la Liga parece que cada año se espera lo mismo. También compiten equipos como el Barça, el City o el Liverpool. A lo mejor no están tan bien como otros años, pero es muy difícil mantener siempre el nivel más alto.

P. ¿Qué partido esperas este viernes?

R. Creo que será un partido muy bonito. Cuando ves al Celta te diviertes mucho, y cuando ves al Madrid estás viendo a algunos de los mejores jugadores del mundo. Yo lo veré como espectador e intentaré disfrutarlo. Con el Madrid nunca sabes qué puede pasar y el Celta también es un equipo imprevisible. Puede pasar cualquier cosa.