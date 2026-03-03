La Fiscalía pide un año y tres meses de cárcel para el seguidor del Oviedo que llamó "negrata" a Marcus Rashford

Rashford, durante el partido contra el Oviedo donde recibió un insulto racista. EUROPA PRESS

La Fiscalía del Principado de Asturias ha solicitado una pena de un año y tres meses de prisión para un aficionado del Real Oviedo, nacido en 2007, acusado de insultar con expresiones racistas al jugador del Barça Marcus Rashford durante el partido disputado en el Carlos Tartiere el 25 de septiembre de 2025 .

El Ministerio Fiscal presentó su escrito de acusación ante la plaza nº 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Oviedo, en el que detalle que los hechos tuvieron lugar sobre las 22:02 horas, cuando el futbolista inglés -de piel negra- se disponía a ejecutar un saque de esquina.

En ese momento, el acusado, "con evidente desprecio al color de su piel", profirió un grito con expresiones racistas, audible para los asistentes y que, según el relato fiscal, generó en el jugador sentimientos de frustración, vergüenza y humillación, atentando contra su dignidad.

🔴 𝐔́𝐋𝐓𝐈𝐌𝐀 𝐇𝐎𝐑𝐀 | ¡Episodio RACISTA vivido ayer en el partido frente al Oviedo!



😡 Marcus Rashford fue discriminado a grito de “Rashford NEGRATA” pic.twitter.com/xdXJicbzKb — SocBlaugrana (@SocBlaugranaFC) September 26, 2025

El insulto, en concreto la expresión "negrata" , fue captado por la cámara de un espectador y posteriormente difundido en redes sociales.

En menos de 24 horas, el vídeo alcanzó casi 29 millones de visualizaciones en redes y medios digitales, amplificando el impacto del acto y, en palabras del Ministerio Fiscal, incrementando el sentimiento de humillación sufrido por el futbolista, que en ese momento formó parte de la plantilla azulgrana.

Para la Fiscalía, los hechos constituyen un delito cometido con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas, relativo a la lesión de la dignidad de las personas por motivos racistas, en concurso con un delito contra la integridad moral recogido en el artículo 173.1 del mismo texto legal.

El Ministerio Público pide, además, la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena , una multa de nueve meses con una cuota diaria de 12 euros (2.880 euros en total), y la inhabilitación durante cuatro años para ejercer profesiones u oficios relacionados con los ámbitos educativo, deportivo y de tiempo libre.

De forma subsidiaria, si el tribunal condenara al acusado únicamente por el delito contra la integridad moral, la Fiscalía solicita la misma pena de prisión y una prohibición de acceso a estadios de fútbol por un período superior a cinco años al tiempo de la pena impuesta.

En concepto de responsabilidad civil, el Ministerio Fiscal reclama una indemnización de 2.000 euros a favor de Rashford por los daños morales provocados, junto con los intereses legales correspondientes.

El caso, que ha tenido amplia repercusión pública y mediática, se suma a los recientes episodios de racismo en el fútbol español y europeo que han reabierto el debate sobre las sanciones y medidas educativas destinadas a erradicar comportamientos discriminatorios en los estadios.