Vinicius y una "tecla" basada en la "confianza" para recuperar su mejor versión: líder sin Mbappé con su récord goleador a tiro

Vinicius Jr está de dulce. Recorrió una travesía por el desierto, recibió los pitos de su afición, pero el futbolista brasileño está de vuelta. Ha recuperado la ilusión y ha vuelto a bailar.

La transformación de Vinicius ha sido total. Año nuevo, vida nueva. Eso dice el dicho y con el '11' blanco se ha cumplido a la perfección. La llegada de Arbeloa ha sido una bocanada de aire fresco para él y lo está demostrando en el terreno de juego.

El técnico salmantino parece haber dado con la tecla. Y eso que él rehuye de colgarse las medallas. "No sé si he tocado algo. El mérito es todo de Vinicius. Lo único que he hecho yo es darle confianza y que sus compañeros le busquen", dijo Arbeloa en la previa del duelo contra el Getafe.

Confianza. Eso es lo que necesitaba Vinicius. Creer en él y sentirse arropado por su entrenador y la afición. Ahora parece haberlo encontrado y poco a poco está recuperando aquella versión que le llevó a pelear el Balón de Oro hace no tanto.

Arbeloa le ha dado galones, apenas es sustituido y está marcando la diferencia. Además, la ausencia de Mbappé para los próximos partidos, sumada a la baja de Bellingham, hacen que su figura gane más importancia si cabe.

El brasileño deberá asumir los galones en ataque y liderar a un equipo que necesita ganar para no perder la estela del Barça en Liga. Ya lo hizo en Champions contra el Benfica y su próximo reto llegará este lunes frente al Getafe en el Bernabéu.

En busca del récord

Un duelo, ante los de Bordalás, en el que Vinicius buscará firmar su mejor racha goleadora desde que viste la elástica del Real Madrid. De momento suma cinco encuentros seguidos viendo puerta y ante los azulones sería el sexto.

Su racha comenzó el 1 de febrero con un gol de quilates frente al Rayo Vallecano. Dos semanas después asumió la responsabilidad de tirar dos penaltis ante la ausencia de Mbappé que también mandó al fondo de la red.

Contra el Benfica en Champions anotó el tanto de la victoria en la ida. Un gol que desató la trifulca con Prestianni y su presunto insulto racista. También vio puerta en la vuelta y entre medias hizo lo propio con un gol en El Sadar ante Osasuna que acabó en balde por el gol de Raúl García en el descuento.

En total, seis goles en los últimos cinco partidos. Una racha que no igualaba desde 2022. En aquella ocasión, marcó cinco tantos en los mismos encuentros. Celta, Espanyol, Betis, Celtic y Mallorca fueron las víctimas.

Ahora, con ese registro igualado, tiene a tiro ampliar su mejor racha y llegar a los 10 goles en Liga esta temporada. En cifras generales está lejos de sus mejores números, pero está cerca de alcanzar los dobles dígitos.

Momento clave

La mejoría de Vinicius llega en un momento muy importante. En el tramo de la temporada donde se deciden todos los títulos. Con el Real Madrid fuera de la Copa, todas las miras están puestas en La Liga y en la Champions.

Allí, espera un año más el Manchester City. Será el quinto año consecutivo en el que se vean las caras con el equipo de Guardiola.Un conjunto al que ya sabe lo que es marcarle en dos ocasiones.

A la espera de si Mbappé estará listo para la cita, todo el peso caerá en Vinicius. Una oportunidad para volver a brillar y dar un paso más hacia alcanzar de nuevo su plenitud.

En el horizonte queda también el Mundial. Un torneo vital para Brasil que buscará recuperar su sitio levantando una Copa del Mundo que se le resiste desde 2002. Con Ancelotti al frente, Vinicius buscará por fin echarse el equipo a la espalda y trasladar a la canarinha su nivel como jugador blanco.