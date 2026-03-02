Koldo, cocinero, sobre el plato favorito de Lamine Yamal: "El arroz con pollo se mejora con cacahuete. Usa 40 cl de caldo y un poco de chile"

El arroz con pollo y crema de cacahuete es el plato favorito de Lamine Yamal

Total: 50 min

Comensales: 2

Lamine Yamal tiene clara cuál es la receta que le conecta con su infancia, con su familia y, al mismo tiempo, con su rendimiento sobre el césped: el arroz con pollo y salsa de cacahuete que le enseñó su madre, un guiso sencillo de origen guineano que hoy versionan incluso chefs de renombre como Koldo Royo.

Un plato que ha pasado de ser comida casera a convertirse en símbolo culinario del nuevo líder de la selección española y del Barça.

Una receta que, además, encaja con la vida de un futbolista de élite: combina hidratos de carbono del arroz, proteínas magras del pollo y grasas saludables de la crema de cacahuete, una mezcla que se ha reivindicado como perfecta para sostener esfuerzos explosivos y partidos de máxima exigencia.

No es casualidad que muchos nutricionistas deportivos subrayen el valor de platos así para mantener la masa muscular y llegar con energía al tramo final de los encuentros.

El plato más fácil del ídolo de España

En su versión más popular, inspirada en la receta materna de Lamine, el pollo se cocina en una salsa espesa de tomate, cebolla, ajo y crema de cacahuete que se sirve sobre una cama generosa de arroz blanco.

La adaptación que hace el cocinero Koldo Royo mantiene esa esencia, pero la simplifica para que cualquiera pueda prepararla entre semana sin necesidad de técnicas complicadas.

Ingredientes 500–650 g de contramuslos de pollo deshuesados, con piel.

1 cebolla dulce picada.

2 dientes de ajo picados.

1 tomate pera picado o rallado.

1 cucharadita de chile o ají picante (opcional, al gusto).

400 ml de caldo de pollo.

2 cucharadas generosas de crema de cacahuete (sin azúcar, mejor).

Arroz blanco cocido para acompañar.

Aceite de oliva, sal y pimienta al gusto. Paso 1 Salpimenta los contramuslos. En una sartén amplia con aceite caliente, dóralos bien por ambos lados hasta que estén tostados por fuera pero aún jugosos por dentro; retira y reserva. Paso 2 En la misma sartén, añade la cebolla y el ajo picados y deja que se pochen a fuego medio hasta que estén muy tiernos. Paso 3 Incorpora el tomate picado y el chile si lo usas, y cocina hasta que el tomate reduzca y quede un sofrito espeso Paso 4 Vuelve a poner el pollo en la sartén, cubre con el caldo de pollo y deja hervir a fuego medio unos 10–15 minutos. Paso 5 Añade las dos cucharadas de crema de cacahuete, mezcla bien y cocina a fuego suave hasta que la salsa espese y quede cremosa, rectificando de sal si hace falta. Paso 6 Cuece el arroz blanco según el envase y escúrrelo. Sirve una cama de arroz en el plato y coloca encima el pollo con abundante salsa de cacahuete.

Un guiño nutritivo al vestuario

Desde el punto de vista nutricional, este plato encaja con lo que se espera en la dieta de un futbolista joven que acumula minutos en Liga, Champions y con la Selección.

El arroz aporta energía rápida, el pollo suma proteínas de calidad para reparar el músculo y la crema de cacahuete contribuye con grasas saludables, saciedad y un extra calórico que puede resultar útil en días de doble sesión.

No es extraño, por tanto, que el arroz con pollo y cacahuete haya saltado de la cocina familiar de Lamine Yamal a las redes sociales y a los recetarios de divulgación gastronómica, consolidándose como el plato que mejor resume quién es dentro y fuera del campo.