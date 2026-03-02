El Getafe toma el Bernabéu: el Real Madrid se bloquea ante al ejército de Bordalás y suma otra derrota seguida en Liga

Real Madrid

Getafe

De líder a estar a cuatro puntos del Barça en dos jornadas. El Real Madrid, que ya perdió ante Osasuna hace nueve días, volvió a ser derrotado, y en casa, este lunes contra el Getafe. Los blancos pasan por su peor momento desde que Arbeloa es su entrenador y el City de Guardiola está al caer. [Narración y estadísticas: Real Madrid 0-1 Getafe].

Sin Mbappé, que ya está confirmado que sufre un esguince de rodilla, y sin otros jugadores como Bellingham o Camavinga, el Madrid naufragó en su desafío contra los de Bordalás. El equipo azulón desplegó su plan y el conjunto de casa, por momentos intimidado, se quedó sin fuelle.

El partido se resolvió con un golazo de Satriano en la primera mitad. Rüdiger se jugó la roja, que sí vio Mastantuono en el descuento, en un muy mal Madrid que se encomendó siempre a que Vinicius se fuera de cada rival que iba a su paso. Y no siempre sale. La Liga se vuelve a alejar de la Castellana.

Bordalás discutiendo con el cuarto árbitro ante la mirada de Arbeloa EFE

Una semana atípica para el Madrid que empezó con un lunes de partido y seguirá el viernes con otro -en casa del Celta de Vigo-. Como atípico se hacía ver a un canterano, Thiago Pitarch, en el once de Arbeloa.

Las bajas -la de Camavinga la última- abrieron las puertas de la titularidad a uno de esos talentos de La Fábrica de los que se viene hablando tiempo. A Pitarch -con pasado en el Atleti y tanteado por Marruecos- le llegaba su gran oportunidad con 18 años.

Una vez sonó el silbato del colegiado Muñiz Ruiz se tardó poco en ver la seña de identidad del equipo de Bordalás, que no es otra que la dureza en cada duelo.

Eso se tradujo en una cartulina amarilla para Kiko Femenía -en el minuto 8, por una entrada a la altura del tobillo de Carreras-, pero también en un Madrid ciertamente intimidado.

El mano a mano que salvó David Soria a Vinicius EFE

Vinicius tuvo en sus botas sacudir al equipo todas las tensiones antes del minuto 15. Sin embargo, el brasileño falló cuando estaba solo contra el portero. Sin quitar mérito al paradón de David Soria, el portero azulón que salvó el mano a mano con el pie, el '7' perdonó lo que no se puede perdonar jamás.

Y menos con el equipo del entrenador del 'esto es fútbol, papá' delante. Vinicius sería también quien más sufriría las entradas rivales, sacando cinco faltas -más las que no se pitaron- en cosa de un cuarto de hora.

El poco disfrute para la afición blanca lo puso Güler, quien hizo levantar a los hinchas de los asientos con una ruleta a Milla en el área. Por poco no marcó uno de los goles del año, emulando a uno de los emblemas del club: Zinedine Zidane.

El contraste lo puso Rüdiger, que minutos después se jugó la roja con un doble rodillazo en la cara a Diego Rico cuando este estaba en el suelo. El alemán se libró porque el árbitro y desde el VAR entendieron que el golpe fue involuntario, pero andó claramente en el alambre.

El golazo de Satriano

El partido se iba calentando y al Getafe le mostrarían otra amarilla -a Arambarri-. Los azulones, eso sí, saben nadar mejor en el fango y en un partido de golpes lanzó el primer puñetazo al hígado del rival. O zapatazo, como se quiera ver.

Fue Martín Satriano, refuerzo invernal de Bordalás desde el Lyon -de donde salió el uruguayo 'empujado' por Endrick-. Tras un balón dividido en un salto entre Tchouaméni y Milla, el balón le cayó delante al '10' del Getafe que ni se lo pensó. Sin que botara y con el empeine, Satriano reventó la pelota y la enmarcó en la escuadra por el lado de Courtois. Imparable.

El golazo del 'Geta' silenció al Bernabéu, que una vez espabiló respondió con pitos. Un flashback del peor tramo de la temporada en un malísimo momento para recordar, con el Manchester City al caer y una pelea por La Liga que no permite fallar.

Tangana entre jugadores del Real Madrid y del Getafe en un momento del partido Reuters

Bajo ese ambiente sobrio llegó el descanso. Con pitada general en la ruta hacia vestuarios. Un papelón para Arbeloa, que algo debía inventarse en el escenario menos propicio: con bajas importantes -como las de Mbappé o Bellingham, sin ir más lejos- y bailando con 'la más fea'.

Intimidados y sin calidad

La primera reacción de Arbeloa llegó en el minuto 55, tras la reanudación, y no fue muy bien recibida por el Bernabéu. Quitó al canterano Pitarch -que ni de lejos estaba siendo de los peores-, a Trent -su mejor centrador- y a Alaba -silbado en algunos momentos-.

Los que entraron fueron Huijsen, Carvajal y un Rodrygo que no jugaba desde el 1 de febrero y apenas había disputado 50 minutos con Arbeloa. Con más ganas que fútbol -un clásico ya de este Madrid-, el tiempo apretaba a los locales más y más.

Una caída de Rodrygo frente a un jugador del Getafe durante el partido de este lunes Reuters

El partido pasó a ser una guerra de guerrillas, en la que los jugadores del Madrid caían en la desesperación. Diego Rico vio la tercera amarilla para su equipo, pero también Huijsen -baja para el próximo partido- y Tchouaméni que perdían la paciencia.

Para colmo, parte ineludible de esas noches en las que no sale nada, el Madrid iba a rozar el gol con la yema de los dedos en varias ocasiones, pero nunca terminaría de agarrarlo.

Casi marcó Rüdiger, con un cabezazo en un córner que se fue rozando el palo, y también Rodrygo, con un disparo que se marchó igual de cerca (o más) por fuera de la madera. No había manera.

Un final de terror

El final del partido fue casi terrorífico para el Madrid, con pérdidas incomprensibles y muchos más nervios que ideas en la cabeza de sus jugadores. Conclusión: unos últimos minutos en los que mandaron las pérdidas de tiempo -bien buscadas- del Getafe y no las ocasiones merengues.

Al Madrid le cayeron en el descuento dos amarillas más -a Carreras y Vinicius- y Mastantuono acabó expulsado por roja directa por algo que le dijo a Muñiz Ruiz en una protesta. También Adrián Liso, que vio la segunda amarilla, dejó al Getafe con uno menos, pero el trabajo azulón ya estaba hecho.

La amarilla a Vinicius al final del partido EFE

Bordalás logró una de las grandes hazañas de su carrera: ganar al Real Madrid por primera vez al decimoséptimo enfrentamiento. Arbeloa sumó otra pesadilla: el Barça se escapa en La Liga y el Madrid, con el equipo en cuadro, recibirá al City en cosa de nueve días.

Real Madrid 0-1 Getafe

Real Madrid: Courtois; Trent (Carvajal, m.55), Rüdiger, Alaba (Huijsen, m.55), Carreras; Tchouaméni (Brahim, m.87), Thiago Pitarch (Rodrygo, m.55), Fede Valverde, Güler (Mastantuono, mn.69); Vinícius y Gonzalo.

Getafe: David Soria; Kiko Femenía (Adrián Liso, m.58), Boselli, Duarte, Zaid Romero, Diego Rico; Juan Iglesias, Milla, Arambarri; Satriano (Abqar, m.91) y Luis Vázquez (Mario Martín, m.69).

Gol: 0-1, m.39: Satriano

Árbitro: Alejandro Muñiz (Colegio gallego). Amonestó a Huijsen (68), Tchouaméni (71), Carreras (94) y Vinícius (94) por el Real Madrid; y a Femenía (8), Arambarri (34), Diego Rico (64), Liso (79) y Satriano (84) por el Getafe. Expulsó por roja directa a Mastantuono en el minuto 95 y a Liso por doble amarilla en el 98.

Incidencias: encuentro correspondiente a la jornada 26 de LaLiga EA Sports disputado en el estadio Santiago Bernabéu ante 65.104 espectadores.