Curro Torres (49), exfutbolista, sobre sus inversiones: "He confiado en gente que no era lo que parecía y he perdido dinero"

Curro Torres pertenece a esa generación de futbolistas que crecieron sin apenas educación financiera mientras el dinero empezaba a entrar a borbotones en el fútbol español.

Él mismo lo admitió con crudeza en una entrevista en el podcast Los Fulanos: "He confiado en gente que no era lo que parecía y he perdido dinero". Detrás de esa frase hay errores concretos, malas decisiones y la sensación de que, con un poco más de información y ayuda, el diseño habría sido muy distinto.

El exfutbolista del Valencia se crió en un entorno humilde, con unos padres que emigraron y trabajaron sin descanso en un bar de barrio. Esa cultura del esfuerzo le acompañó siempre, pero no le blindó frente a la falta de conocimientos financieros.

Cuando empezaron a llegar los contratos importantes, las primas por títulos y los pluses por competiciones europeas, reconoce que estaba lejos de entender cómo se protegía ese patrimonio. "Si no tienes una educación financiera, lo mejor es encontrar a la persona adecuada que te pueda ayudar a gestionarlo" , reflexiona ahora, con años de perspectiva.

El problema, admite, fue precisamente a quién eligió para asesorarle. "He confiado en gente que luego no ha sido lo que era y, por el camino, se ha perdido dinero ahí".

Como tantos futbolistas, uno de sus primeros caprichos cuando llegaron las primas fue el coche. Hoy mira aquel impulso con otros ojos. "El coche pierde valor en cuanto lo compras. Merece la pena más invertirlo en otras cosas", reconoce.

Con el tiempo, ese cambio de mirada se ha hecho más profundo. Curro Torres admite que si pudiera volver atrás, reformularía muchas de las decisiones que tomó en plena vorágine competitiva. "Si volviese atrás, me dirían las cosas de diferentes maneras, seguro", afirma.

Su etapa reciente como entrenador en Estonia también le ha abierto los ojos sobre otra cuestión: la fiscalidad. "Estonia a nivel fiscal respecto a España es muchísimo, muchísimo diferente. Hay mucha gente española que se traslada allí para ahorrarse a nivel fiscal", comenta.

Esa autocrítica se convierte ahora en consejo directo para las nuevas generaciones. Curro insiste en la idea de que el dinero del fútbol no es eterno y que la carrera, por muy larga que parezca, tiene fecha de caducidad. Por eso recalca que no basta con ahorrar algo de forma esporádica; hay que hacerlo con método.

Aunque no entra en detalles concretos de productos, sí repite una idea: "Lo importante es que tu dinero trabaje por ti y no al revés", resume en el podcast, como conclusión de todo lo aprendido.

Al contarlo en primera persona, Curro Torres pone voz a un aviso que vale mucho más que cualquier prima: el verdadero partido, el que decide cómo vives después del fútbol, también se juega con la cabeza.