Confirmado por el Real Madrid: la lesión que sufre Kylian Mbappé es un esguince en la rodilla izquierda

Dos horas antes del partido contra el Getafe, el Real Madrid confirmó la lesión de Kylian Mbappé. El club blanco emitió un comunicado en el que informaba del esguince en su rodilla izquierda que sufre el francés y que le tendrá alejado de los terrenos de juego sin fecha precisa de regreso.

"Tras las pruebas realizadas a nuestro jugador Kylian Mbappé por médicos especialistas franceses, bajo la supervisión de los Servicios Médicos del Real Madrid, se confirma el diagnóstico de esguince en la rodilla izquierda y la idoneidad del tratamiento conservador que se está siguiendo. Pendiente de evolución", escribió el Real Madrid.

De esta manera, la entidad merengue también reconoció que el delantero ha buscado consejo más allá del propio club. Doctores franceses de su confianza han comenzado a trabajar con él para dejar atrás estas incómodas molestias que le siguen lastrando.

Parte médico de Mbappé. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) March 2, 2026

Sin fecha de regreso

Por el momento no hay una fecha clara de regreso para Kylian Mbappé. Mientras que el Real Madrid alega que está "pendiente de evolución", como siempre hace en cada parte médico, el futbolista tiene claro que no debe forzar más de la cuenta.

Por el momento optará por un tratamiento conservador que deja de lado la opción de pasar por el quirófano, pero eso también requiere paciencia y un tiempo necesario de recuperación.

"Tenemos claro qué le pasa a Mbappé", comentó Álvaro Arbeloa en rueda de prensa, dando a entender que él ya conocía el esguince de rodilla. Sin embargo, no fue hasta hoy cuando el club lo confirmó.

Esta lesión hará que Kylian se pierda los próximos partidos, empezando desde este mismo lunes ante el Getafe. Las siguientes citas del Real Madrid serán ante el Celta en La Liga, y después llegarán los octavos de final de la Champions League ante el Manchester City.

Mbappé

Poco más de una semana queda para la ida de esta eliminatoria, por lo que parece complicado que Mbappé pueda llegar a este trascendental encuentro.

Sus ausencias

Mbappé ya dejó de jugar precisamente ante el Manchester City en Champions después de haber salido mal parado en el anterior encuentro ante el Celta.

En los primeros compases de 2026 tuvo que parar en seco por sus problemas en la rodilla y no jugó ni contra el Real Betis en La Liga ni las semifinales de la Supercopa de España ante el Atlético de Madrid. Sí que realizó un viaje relámpago para disputar la final ante el Barça, en la que jugó un cuarto de hora.

Arbeloa no le incluyó en la lista de jugadores que firmaron la debacle en Albacete en la Copa del Rey, y ya el pasado 14 de febrero el delantero de nuevo se quedó sin jugar ni un solo minuto contra la Real Sociedad.

Tras jugar ante el Benfica y ante Osasuna, el choque de vuelta de la eliminatoria de Champions de nuevo contra el Benfica lo tuvo que ver desde el banquillo. Ahora, por fin, el Real Madrid confirma la lesión de la estrella blanca.