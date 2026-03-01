Suspendido el partido de Segunda entre el Sporting y el Leganés por el fallecimiento de un aficionado en la grada

Imagen de la grada de El Molinón en el partido suspendido.

El partido de la jornada 28 de la Segunda División entre el Sporting de Gijón y el CD Leganés tuvo que ser suspendido este domingo por el fallecimiento de un aficionado en las gradas de El Molinón.

El encuentro arrancó con normalidad, pero cuando tan sólo se habían disputado tres minutos de juego el colegiado lo detuvo para atender una urgencia médica en el graderío sur del estadio, en uno de los vomitorios de acceso.

Después de seis minutos de incertidumbre, el colegiado Daniel Palencia Caballero convocó a los capitanes de ambos equipos para informarles de la gravedad de la situación.

Lamentamos el fallecimiento de C. R. G., de 82 años de edad, en el inicio del partido de esta tarde en El Molinón.



Abonado del Club desde hace 40 años.



Lamentamos el fallecimiento de C. R. G., de 82 años de edad, en el inicio del partido de esta tarde en El Molinón.

Abonado del Club desde hace 40 años.

Hoy estamos todos muy tristes. Descanse en paz. Nuestro apoyo y cariño para su familia y seres queridos.#RealSporting

Los jugadores comenzaron a realizar ejercicios de calentamiento sobre el césped de El Molinón para tratar de no quedarse fríos, pero pasado el cuarto de hora, y después de 13 minutos de parón, los futbolistas fueron llamados a marcharse a los vestuarios.

Tras más de media hora desde que se detuvo el encuentro, finalmente se anunció por megafonía la suspensión definitiva del mismo, que se jugará este mismo lunes.

🖤 Desde el C.D. Leganés nos unimos al dolor de familiares, amigos y de todo el @RealSporting, y transmitimos nuestro más sincero pésame.



Descanse en paz. https://t.co/aaUOB0Q1rD — C.D. Leganés (@CDLeganes) March 1, 2026

Mientras los aficionados abandonaban las gradas, el Sporting trasladaba el siguiente mensaje por vía interna: "Lamentamos informar de que el partido ha sido suspendido por una emergencia médica. En estos momentos, la prioridad es la seguridad de todos los asistentes. Rogamos calma y colaboración a la hora de abandonar las gradas del estadio".

Se confirma el fallecimiento

Pasadas las 17:00 horas, se confirmó el fallecimiento. Un espectador de 82 años que acudía con un familiar al partido fue el afectado.

El Real Sporting de Gijón confirmó la luctuosa noticia a través de un comunicado en sus redes sociales a las 18:03 horas.

Suspendido el Real Sporting vs. CD Leganés por una emergencia médica en El Molinón-Enrique Castro "Quini". La fecha y hora para la reanudación del encuentro serán anunciados próximamente.

"Lamentamos el fallecimiento de C. R. G., de 82 años de edad, en el inicio del partido de esta tarde en El Molinón. Abonado del Club desde hace 40 años. Hoy estamos todos muy tristes. Descanse en paz. Nuestro apoyo y cariño para su familia y seres queridos", escribió el club asturiano.

Desde el CD Leganés no tardaron en sumarse a las condolencias a los familiares del fallecido: "Desde el C.D. Leganés nos unimos al dolor de familiares, amigos y de todo el Real Sporting, y transmitimos nuestro más sincero pésame. Descanse en paz".