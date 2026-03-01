Del Bosque, el marqués que ganó el Mundial con España: "Tenemos una gran Selección y la opción de ser campeones"

Vicente del Bosque ha conseguido dejar un legado histórico con un palmarés que muy poca gente del fútbol puede presumir.

Como jugador logró levantar cinco Ligas y cuatro Copas, todas ellas defendiendo la camiseta del Real Madrid. Ya en el banquillo blanco, amplió su vitrina con dos Champions y dos títulos más de Liga, además de otros trofeos que lo consolidaron como uno de los técnicos más exitosos de la historia del club.

En 2008 tomó el relevo de Luis Aragonés al frente de la Selección, heredando un equipo campeón de Europa y la responsabilidad de prolongar aquel ciclo irrepetible. Del Bosque no solo estuvo a la altura, sino que engrandeció ese legado con el Mundial de Sudáfrica y la siguiente Eurocopa, y fue distinguido por la FIFA como mejor entrenador del mundo en 2012.

Esta semana, el exseleccionador añadió un nuevo reconocimiento a su carrera: el premio María de Villota, entregado el pasado martes en la sede del COE. Un galardón que no sólo mira a los títulos, sino al poso humano que dejan los deportistas, subrayando valores como el esfuerzo, la solidaridad o la disciplina, principios que han acompañado siempre a Del Bosque.

Durante décadas, tanto en el Real Madrid como en la Selección, el técnico salmantino demostró que ganar no es suficiente si no se cuida la forma de hacerlo. Él mismo lo resumió al recibir el premio: "Hay que trasladar como ejemplo unos valores, lo importante es cómo se gana". Esa idea, más que cualquier alineación o dibujo táctico, explica su figura.

Vicente del Bosque, durante su discurso tras recibir el premio Maria de Villota Cristina Villarino EL ESPAÑOL

En la gala, el aristócrata -fue nombrado marqués de Del Bosque en 2011 por el rey Juan Carlos I- tuvo tiempo para conversar con EL ESPAÑOL y analizar la actualidad de la Selección que acudirá al Mundial de este verano.

Antes, mirando hacia atrás, quiso subrayar que se considera un entrenador afortunado, beneficiado por ese intangible llamado fortuna: "He tenido la suerte de estar en equipos que han ganado mucho". Palabra de Del Bosque.

Una oportunidad de ganar

Al ser preguntado por el combinado nacional, el exseleccionador se mostró confiado pero prudente. "Tenemos una gran Selección, bien conjuntada y con un gran seleccionador", apuntó, aunque se negó a caer en la euforia: "No me vuelvo loco diciendo que vamos a ser campeones del mundo".

Con todo, hizo un ejercicio de realismo y reconoció que España parte con opciones legítimas en la cita mundialista: "Tenemos una posibilidad de ser campeones del mundo".

Del Bosque insistió en que la relación con el vestuario será clave para aspirar a lo máximo: "Hacer parecer que los jugadores mandan pero realmente hacen lo que tú quieres". Una fórmula que, en su caso, ya dio resultados.

Siempre aparecen los dilemas

El salmantino sabe mejor que nadie que, a la hora de confeccionar una lista, siempre hay decisiones dolorosas. Solo caben 26 jugadores y las ausencias, ya sea por lesión o por criterio técnico, son inevitables. "Yo dejé fuera a muchos jugadores que deberían haber ido al Mundial, pero no entraban todos", recordó con franqueza.

Vicente del Bosque, tras recibir el premio, junto a José Luis Llorente y Emilio de Villota Cristina Villarino EL ESPAÑOL

Esos mismos dilemas aguardan ahora a Luis de la Fuente, especialmente en la portería, donde se acumulan tres grandes candidatos como David Raya, Unai Simón y Joan García.

Un debate bajo palos que también vivió Del Bosque con Víctor Valdés e Iker Casillas, obligando al entonces seleccionador a decantarse por uno solo pese al excelente momento de ambos.

En el escenario actual, los tres guardametas españoles han hecho méritos de sobra para estar en la lista, aunque alguno podría quedarse sin ir o sin disputar un solo minuto. Del Bosque no duda de que el actual seleccionador acertará en sus decisiones: "Va a llevar a los que él crea los mejores".

Xabi Alonso y Arbeloa

Uno de los jugadores que sí fue fijo en aquella etapa fue Xabi Alonso. El que fuera entrenador del Real Madrid durante siete meses y medio fue discípulo de Del Bosque en la llamada ‘Edad Dorada’ del fútbol español, cuando la Selección encadenó esos títulos de forma histórica.

Su antiguo técnico, que evita mojarse con todo lo que concierne a la actualidad del Real Madrid, tiene claro el camino que le espera: "Va a tener un gran futuro como entrenador, ya lo ha demostrado".

Y además, quiso acordarse del que es nuevo entrenador, Álvaro Arbeloa, que también estuvo en la plantilla el año que se consiguió ganar el Mundial: "Le deseo todo lo mejor".

Alejandro Blanco, presidente del COE, dialogando con Vicente del Bosque antes de la gala de premios Cristina Villarino EL ESPAÑOL

Ambos, Alonso y Arbeloa, fueron pupilos de Vicente del Bosque y aprendieron de él no sólo a ganar, sino a hacerlo con unos valores y un estilo que encandilaron al mundo entero.

Como en sus mejores años en el banquillo, Del Bosque se despidió sin alzar la voz, pero dejando un mensaje nítido: el éxito no se mide solo en títulos, sino en la huella que se deja en las personas.

Entre recuerdos de la ‘Edad Dorada’, elogios a la Selección actual y buenos deseos para los técnicos de la nueva generación, el marqués de Del Bosque volvió a ejercer de referente sereno de un fútbol que aspira a seguir ganando, pero, sobre todo, a hacerlo con estilo y con valores.