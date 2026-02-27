Real Madrid - City, Newcastle - Barça y Atleti - Tottenham, en octavos de la Champions: así queda el cuadro hasta la final

La Champions League definió este viernes su camino hacia la final de Budapest. La UEFA realizó el sorteo desde Nyon de los emparejamientos de octavos de final, definiendo también los cruces de cuartos y semis en base a los equipos que vayan clasificándose. [Narración en directo del sorteo]

Los tres equipos españoles que siguen en pie -FC Barcelona, Real Madrid y Atlético de Madrid, estos dos últimos tras superar la ronda de playoff- conocieron sus rivales. Habrá triple duelo contra equipos ingleses.

El Real Madrid, por quinto año seguido, tendrá que enfrentarse al Manchester City de Guardiola en una eliminatoria de Champions. Mejor suerte tuvieron Barça y Atleti, que evitaron a PSG y Liverpool, respectivamente. Los culés se medirán al Newcastle y los rojiblancos al Tottenham.

Así queda el cuadro completo de la Champions League 2025/26

Los de Arbeloa irán por el lado complicado del cuadro, ya que se enfrentarán al ganador del Atalanta - Bayern Múnich en unos hipotéticos cuartos de final y tanto PSG como Liverpool acechan como potenciales rivales en las semis.

En el otro lado, Barça y Atleti se enfrentarían en los cuartos de final de superar sus eliminatorias previas. De cara a unas hipotéticas semis, para cualquiera de estos dos equipos españoles, la amenaza clara es el Arsenal de Mikel Arteta.

La disputa de los octavos de final está a la vuelta de la esquina. En semana y media, entre el 10 y 11 de marzo, se jugarán los partidos de ida; y siete días más tarde, 17-18 de marzo, los de vuelta.

Más allá de los intereses españoles, el sorteo deja un cuadro con múltiples alicientes. Grandes potencias históricas del torneo quedan emparejadas en recorridos que pueden desembocar en auténticos clásicos continentales antes incluso de la final.

Los ingleses, con seis equipos en los octavos -y cinco de ellos disputando la vuelta como locales-, son clara mayoría ante españoles (3), alemanes (2) y un italiano.

PSG - Chelsea

Galatasaray - Liverpool

Real Madrid - Manchester City

Atalanta - Bayern Múnich

Newcastle - Barça

Atlético de Madrid - Tottenham

Bodo/Glimt - Sporting CP

Leverkusen - Arsenal